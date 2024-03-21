營邦攜韓廠 進軍智慧城
機殼廠營邦（3693）昨（20）日宣布，與南韓監控安防系統大廠Innodep簽訂策略聯盟與合作意向書，未來營邦將供應硬體產品，預計第3季開始出貨，瞄準智慧城市商機，挹注業績成長。
據悉，Innodep成立於2008年，總部在南韓首爾，主要業務是安控軟硬體服務以及數據處理解決方案服務商。
營邦指出，此次雙方聯手，透過各自擅長的領域，瞄準AI、雲端運算、大數據的商機，打造更安全的智慧城市、智慧家園，藉此共創雙贏局面。
營邦去年全年稅後純益9.27億元，年增103.7%，每股純益24.1元，大賺逾二個股本，創公司掛牌以來歷史新高，將配發現金股利10元，以昨天收盤價362.5元計算，殖利率約2.7%。
營邦去年底在桃園楊梅舉辦新廠動土典禮，預估今年底完工投產。
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