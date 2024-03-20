談台積電布局 吳政忠：嘉義以南水電土地相對較有機會

關於台積電（2330）布局，國科會主委吳政忠20日表示，台積電需要政府協助水電、土地盤點，嘉義以南「相對較有機會」，而在台積電帶領下，台灣半導體在全世界可說是非常有實力。

行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設二座CoWoS先進封裝廠；首座CoWoS廠預計今年5月動工，2028年量產。國科會今召開第10次委員會議，媒體會後關切台積電進駐南科嘉義園區，以及南部科技廊帶未來發展等議題。

吳政忠表示，嘉義以南在水電、土地方面，「相對比較有機會」，而從嘉義、台南到高雄、屏東，都在南科範圍之中，日前台積電向嘉義園區租地，國科會已核准。

吳政忠還提到，不只南科，台灣三大科學園區未來布局要往「優生活」方向走，也就是結合在地生活圈、交通；再者是「精緻多元」，即不僅有半導體產業，還要結合新創軟體等；同時，要「低耗能」，著重節能永續，台灣雖然面積不大，但在此三大策略之下，會成為世界級的科技島。

吳政忠表示，國科會身為科學園區管理局的主管機關，將配合行政院措施，全力支持。