快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修 觀眾席田中真美子為帥尪開心鼓掌

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

達發 AI 衛星定位晶片方案 獲機器人大廠 Segway 採用

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計龍頭廠聯發科（2454）旗下達發（6526）營運報捷，20日表示，公司推出的「公分級」AI 衛星定位晶片方案，獲機器人大廠Segway於2024年最新款無線割草機器人採用，此外，除了機器人領域外，達發的AI衛星定位晶片系列可運用在高階的高精度應用，包括堪輿測繪、自動化無人農具機、車載物流追蹤等，可說是強化AI領域布局。

觀察營運表現，達發今年2月營收12.4億元，月增18%、年增28.6%，來到近五個月以來高點；累計前兩個月營收22.9億元，和去年同期相比年成長逾三成，創歷年同期新高，顯現出基本面全面升溫的態勢。

綜觀達發的營運策略，公司以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣運算 AI、低功耗四大關鍵技術為擅長，鎖定寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星等市場積極布局，今日又再下一城，開發的AI衛星定位晶片方案，成功導入於機器人大廠Segway今年最新款的無線割草機器人採用，為業績增添大補丸。

達發表示，公司深耕高階AI物聯網領域超過20年，已研發出具備公分級高精度RTK（Real Time Kinematic） 衛星定位能力且已大量商用之晶片，該AI衛星定位晶片AG3335A獲全球機器人大廠Segway採用，是業界唯一首創AI輔助測繪功能的全新Segway Navimow i系列無線割草機器人，將於3月份全球上市。

AI 機器人 達發

延伸閱讀

彭博：美國考慮將六家涉及華為的晶片公司一併列黑名單

穎崴赴中國SEMICON 秀最新半導體測試解決方案

整理包／強調與台積合作更緊密 黃仁勳發表會後受訪 還透露這些想法

陸股反彈 中國大陸科技後市看好

相關新聞

微星前進 NVIDIA GTC 2024 展示新一代自主移動機器人

作為全球AIoT技術及創新解決方案的先驅，MSI微星（2377）首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會GTC 2024，展...

NCC同意新彰數位終止經營 且要讓原訂戶可以退款

新彰數位有線電視申請自2024年7月1日起解散終止經營，國家通訊傳播委員會 (NCC)今天同意其申請終止營運許可，不過先...

AI發展仍充滿幻覺？叡揚董座直言「這件事」為切入關鍵

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞20日受訪指出，全世界都在朝 AI 領域進行研發，切入的關鍵就是要怎麼「為企業所用」...

工研院攜手半導體晶片核心矽智財大廠Arm 創建世界級系統驗證中心

工研院今（20）日與半導體晶片核心矽智財大廠安謀國際（Arm）攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中...

工研院攜手Arm 創建世界級系統驗證中心

全球產業受到5G、生成式AI（GAI）以及大型語言模型（LLM）等新一代AI科技帶來轉型創新，今（20）日工研院與半導體...

台積電嘉義設廠用水掀爭議 水利署計畫由雲林支援地方跳腳

台積電將在嘉義科學園區設置兩座先進封裝廠，讓積極爭取的雲林「心碎」，考量嘉義科學園區用水需求將大增，水利署計畫在水源補足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。