達發 AI 衛星定位晶片方案 獲機器人大廠 Segway 採用

IC設計龍頭廠聯發科（2454）旗下達發（6526）營運報捷，20日表示，公司推出的「公分級」AI 衛星定位晶片方案，獲機器人大廠Segway於2024年最新款無線割草機器人採用，此外，除了機器人領域外，達發的AI衛星定位晶片系列可運用在高階的高精度應用，包括堪輿測繪、自動化無人農具機、車載物流追蹤等，可說是強化AI領域布局。

觀察營運表現，達發今年2月營收12.4億元，月增18%、年增28.6%，來到近五個月以來高點；累計前兩個月營收22.9億元，和去年同期相比年成長逾三成，創歷年同期新高，顯現出基本面全面升溫的態勢。

綜觀達發的營運策略，公司以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣運算 AI、低功耗四大關鍵技術為擅長，鎖定寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星等市場積極布局，今日又再下一城，開發的AI衛星定位晶片方案，成功導入於機器人大廠Segway今年最新款的無線割草機器人採用，為業績增添大補丸。

達發表示，公司深耕高階AI物聯網領域超過20年，已研發出具備公分級高精度RTK（Real Time Kinematic） 衛星定位能力且已大量商用之晶片，該AI衛星定位晶片AG3335A獲全球機器人大廠Segway採用，是業界唯一首創AI輔助測繪功能的全新Segway Navimow i系列無線割草機器人，將於3月份全球上市。