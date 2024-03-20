衝 AI、HPC 商機 聯發科推共封裝光學 ASIC 設計平台

聯發科（2454）20日在2024 年光纖通訊大會（OFC 2024）大會前夕宣布推出新世代客製化晶片（ASIC）設計平台，提供異質整合高速電子與光學訊號的傳輸介面（I/O）解決方案，以聯發科技的共封裝技術，整合自主研發的高速SerDes處理電子訊號傳輸搭配處理光學訊號傳輸的Ranovus Odin光學引擎。

聯發科技展示的異質整合共封裝光學元件（Co-Package Optics，即CPO）採用112Gbps長距離SerDes（112G LR SerDes）和光學模組，較目前市面上其他方案可進一步縮減電路板面積、降低裝置成本、增加頻寬密度，並降低系統功耗達50%之多。此外， Ranovus公司的Odin®光學引擎提供內建及外接的雷射光學模組，以因應不同的應用情境。

聯發科表示，憑藉在3奈米先進製程、2.5D／3D先進封裝技術的能力再加上在散熱管理產品可靠性，以及光學領域的豐富經驗，聯發科技新世代客製化晶片設計平台能提供客戶在高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、機器學習（ML）和資料中心網路的最新技術。