快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修 觀眾席田中真美子為帥尪開心鼓掌

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

衝 AI、HPC 商機 聯發科推共封裝光學 ASIC 設計平台

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯發科（2454）20日在2024 年光纖通訊大會（OFC 2024）大會前夕宣布推出新世代客製化晶片（ASIC）設計平台，提供異質整合高速電子與光學訊號的傳輸介面（I/O）解決方案，以聯發科技的共封裝技術，整合自主研發的高速SerDes處理電子訊號傳輸搭配處理光學訊號傳輸的Ranovus Odin光學引擎。

聯發科技展示的異質整合共封裝光學元件（Co-Package Optics，即CPO）採用112Gbps長距離SerDes（112G LR SerDes）和光學模組，較目前市面上其他方案可進一步縮減電路板面積、降低裝置成本、增加頻寬密度，並降低系統功耗達50%之多。此外， Ranovus公司的Odin®光學引擎提供內建及外接的雷射光學模組，以因應不同的應用情境。

聯發科表示，憑藉在3奈米先進製程、2.5D／3D先進封裝技術的能力再加上在散熱管理產品可靠性，以及光學領域的豐富經驗，聯發科技新世代客製化晶片設計平台能提供客戶在高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、機器學習（ML）和資料中心網路的最新技術。

聯發科

延伸閱讀

新ETF抬轎投信買超再創高 長榮、群光等吸引買盤進駐

輝達攜手聯發科 攻智慧座艙

美銀亞太論壇Day 2：聚焦AI 三台廠入列五大焦點股

SEMI 聯手 TechSearch International 擴全球封測資料庫

相關新聞

微星前進 NVIDIA GTC 2024 展示新一代自主移動機器人

作為全球AIoT技術及創新解決方案的先驅，MSI微星（2377）首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會GTC 2024，展...

NCC同意新彰數位終止經營 且要讓原訂戶可以退款

新彰數位有線電視申請自2024年7月1日起解散終止經營，國家通訊傳播委員會 (NCC)今天同意其申請終止營運許可，不過先...

AI發展仍充滿幻覺？叡揚董座直言「這件事」為切入關鍵

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞20日受訪指出，全世界都在朝 AI 領域進行研發，切入的關鍵就是要怎麼「為企業所用」...

工研院攜手半導體晶片核心矽智財大廠Arm 創建世界級系統驗證中心

工研院今（20）日與半導體晶片核心矽智財大廠安謀國際（Arm）攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中...

工研院攜手Arm 創建世界級系統驗證中心

全球產業受到5G、生成式AI（GAI）以及大型語言模型（LLM）等新一代AI科技帶來轉型創新，今（20）日工研院與半導體...

台積電嘉義設廠用水掀爭議 水利署計畫由雲林支援地方跳腳

台積電將在嘉義科學園區設置兩座先進封裝廠，讓積極爭取的雲林「心碎」，考量嘉義科學園區用水需求將大增，水利署計畫在水源補足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。