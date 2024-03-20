中保科技今舉行 ESG 論壇 邀產、官、學專家對談

亞洲規模最大的規模的「2024智慧城市展」今天進入第二天，中保科技（9917）舉行多場ESG論壇，今天舉行「AI時代資安威脅對於城市智慧化的衝擊與對策」及「智慧停車與城市美學的結合」邀請各大產、官、學專家來對談。

中保科今年的智慧城市展，發表智慧桿、智慧醫療及智慧停車平台等六大特色，產品展出超吸睛，開幕首日成為全場人潮最旺展區，吸引上千人次參觀，中保集團總裁林孝信今天到現場為第一線打拚的同仁給予肯定。

中保科技3月20日舉行兩場精彩的ESG論壇，第一場邀請國家資通安全研究院院長何全德女跟保華資安副總施任峰針對「AI時代資安威脅對於城市智慧化的衝擊與對策」。

第二場則以如何打造美好城市「智慧停車與城市美學的結合」，引言邀請台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯，興談人分別為台中市交通局局長葉昭甫及高雄市交通局副局長劉建邦進行分享。

何全德分享，資安問題最被勒贖、資安外洩造成客戶等個資外流。資安院希望能協助解決國內企業長期面對資安的兩大問題。資安院負責收集全世界最重要的資安訊息變化，分享給國內的企業去運用，讓廠商能專注技術研究開發；資安院也會協助把國內的資安相關的技術、人才找出來。

台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯，思考智慧停車與城市美學，2050年淨零碳排推動，2030年市區公車全部轉為電動公車；未來停車場不只是停車功能，也是補充能源的時間，這也是為什麼要探討智慧停車的問題。

台中市交通局局長葉昭甫，智慧停車先從智慧城市開始， CNN報導台中是台灣人心目中最宜居的城市，台中市積極的推動「引風、增綠、留藍」，讓路給風走、遮蔽供人行、多綠少空調；推動環境共融、城市美學，停車不只是停車，推動綠美化及公共藝術。