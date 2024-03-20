采威台中營運總部今啟用 正式進駐水湳經貿園區

資服業者采威國際（6868）20日宣布，位於台中水湳特區營運總部正式啟用。公司自2019年購入水湳特區土地並自建營運總部，總投資約達6億元，永續經營、並於中部培養資訊高質人才之決心，以期成為水湳經貿特區軟體智慧雲中心先趨，帶動台中產業一同數位轉型升級。

采威透露，旗下台中營運總部建造歷時3.5年，面對漢翔航空、臨近中央公園及逢甲大學，購地300坪自建地下3樓至地上6F，總營建面積達1，600坪，響應政府淨零碳排政策，全棟採用綠建材、節能低碳設備，已取得智慧建築侯選證書，同時總部投資案已通過得中小企業加速投資行動方案審查，將持續投入研發能量布局關鍵技術，進軍國際市場。

采威表示，營運總部除作為營運自用外，於營運總部2F設置有國際創新服務中心，提供國際雲端及新創業者落地服務台灣市場並協助進行商業對接（BD）、引進東歐及東南亞優秀IT人力、提供采威已投資或具潛力新創業者與獨立軟體開發商（ISV）進駐，透過采威現有客群推廣雲端服務。

采威今日舉辦國際總部啟用典禮，並於2樓及5樓規劃投資企業及重要策略夥伴的展示空間、設攤位呈現采威國際超前的SaaS生態系及碳管理之全方位佈局，並攜長川資訊與新加坡VIVE Corporation的合作更是跨出資訊產業具體成果，大秀采威國際攜手重要策略夥伴齊步超前佈局數位轉型的全貌，展現采威國際在中台灣不容忽視的軟硬實力，也再再彰顯采威身為台灣數位轉型雲端整合一站式服務商的地位！

此才，采威也盼透過以下8項利基點，包括「自有一站式數位轉型平台IScloud360、自有產品isNet0、碳管理平台碳管理的一站全方位解決方案、采璣資訊專注於辦公室自動化與智慧化、采鑛數據科技、長川資訊、VIVE Corporation為新加坡控股公司、Twister 5極風雲創專注於雲端安全、優智能結合專業技術、研發和系統整合」等，全力衝刺市佔，並提供最佳的服務品質。

根據IDC（國際數據資訊）最新全球軟體市場追蹤報告（IDC Worldwide Semiannual Software Tracker）指出，預期台灣軟體市場規模將從2022年的25.70億美元以年複合成長率（CAGR）為9.9%的速度成長，至2027年將達41.33億美元；其中，又以人工智慧平台的成長力道最強，2022年至2027年的CAGR高達25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

IDC又從交付模式（Deployment Model）來看，台灣的軟體即服務（SaaS）與平台即服務（PaaS）市場規模，亦將從2022年的11.24億美元以CAGR 16.8%成長至2027年達24.45億美元，亦可見整體”軟體智慧雲”龐大的市場商機，有利於采威國際良好的業務開拓空間。

展望未來，采威將持續憑借過往全方位的系統整合方案所積累不同產業客戶基礎，以及建構多元智慧整合方案需求的技術實力，並與Microsoft、AUTODESK、Cisco、IBM、SAP、台灣用友等知名國際SaaS服務業者的攜手合作，還有國內優秀ISV及新創公司的踴躍加入，創造平台雲端服務生態系統更加豐富、提供企業會員更全方位選擇，不僅以應對不斷變化的轉型需求，堆高公司服務附加價值提升，也讓價值鏈體系內的上下游產業客戶有機會串起互為通路的正向循環生態系。

采威以期持續透過旗下IScloud360一站式雲端智慧平台所提供超過100+項SaaS服務，深化與主要客戶及更多潛在客戶密切合作關係，創造單一客戶續約率與平均合約價值提升，助力公司來自「雲端應用服務」的業績比重自今年前2月的37.42%進一步增加，並為采威整體收入與獲利注入穩健放大的活水。