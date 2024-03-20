宏達電攜手桃園市政府 打造元宇宙舊城區城市樣貌

2024台北智慧城市展，於3月19日至22日於南港展覽館2館盛大展開，今年桃園市政府以「智匯桃園 AI FOR ALL」為主軸，呈現市府局處以AI科技與智慧創新解決城市問題、優化各項公共服務的豐碩成果。桃園市政府都市發展局攜手HTC（宏達電）（2498）透過先進的 VIVERSE元宇宙技術展現未來桃園舊城區城市樣貌，致力於實現讓市民有感的智慧生活。桃園市長張善政、遠東集團董事長徐旭東、遠傳電信（4904）總經理井琪、ICF主席暨共同創辦人John G.Jung、HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田等均一同出席19日主題館開幕活動。

為了用科技引領城市轉型，桃園市長張善政秉持「科學決策、數據治理」方針，致力推動「智慧桃園」，希望讓智慧科技成為城市發展的助力。因此邀請在地高科技產業夥伴與各局處合作，呈現各局處用智慧創新方案解決城市問題、推動「智慧桃園」成功典範。

值得一提的是，為配合桃園捷運綠線及鐵路地下化等大眾運輸系統計畫之推動，提升舊城區與桃園火車站、桃園航空城等新興開發地區之空間機能連結，重新塑造區內多元機能、重現舊城區昔日風采。為此，桃園市政府都市發展局特別與HTC攜手合作，打造「桃園舊城區數位城市圖台」，為市民在VIVERSE元宇宙中以過去及未來的方式呈現桃園城市樣貌。來自桃園的林小姐就表示，自己家就在桃園國小周邊，對於城市發展可以透過元宇宙呈現在眼前，感到十分驚喜。

桃園舊城區是桃園民生娛樂發展的重要歷史區域，桃園市政府期待舊城區在呈現歷史軌跡的同時，也能充滿新意與現代的創意，帶動土地利用價值及整體發展潛力。智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘表示：「為讓民眾能深刻感受未來舊城區新魅力，特別邀請HTC依據舊城區發展藍圖，透過VIVERSE元宇宙平台，讓民眾直接走入未來舊城區，深刻感受結合城市美學、人本友善的幸福城區！」

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎指出，我們非常榮幸能與桃園市政府攜手合作，共同推動數位科技與城市發展的融合。HTC一直致力於為用戶帶來最前沿的科技體驗。這次的合作不僅是技術創新的展現，相信透過VIVERSE也能讓市民以全新的視角感受城市演進的無限魅力，共同見證智慧科技在城市發展中的重要作用。

2024智慧城市展「智匯桃園」主題館，以「有感的智慧生活」呈現桃園匯聚產業 、科技與眾人智慧，推動城市進步、將智慧科技導入城市治理的用心與努力，歡迎民眾踴躍參觀，看見智慧桃園！