快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

宏達電攜手桃園市政府 打造元宇宙舊城區城市樣貌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

2024台北智慧城市展，於3月19日至22日於南港展覽館2館盛大展開，今年桃園市政府以「智匯桃園 AI FOR ALL」為主軸，呈現市府局處以AI科技與智慧創新解決城市問題、優化各項公共服務的豐碩成果。桃園市政府都市發展局攜手HTC（宏達電）（2498）透過先進的 VIVERSE元宇宙技術展現未來桃園舊城區城市樣貌，致力於實現讓市民有感的智慧生活。桃園市長張善政、遠東集團董事長徐旭東、遠傳電信（4904）總經理井琪、ICF主席暨共同創辦人John G.Jung、HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田等均一同出席19日主題館開幕活動。

為了用科技引領城市轉型，桃園市長張善政秉持「科學決策、數據治理」方針，致力推動「智慧桃園」，希望讓智慧科技成為城市發展的助力。因此邀請在地高科技產業夥伴與各局處合作，呈現各局處用智慧創新方案解決城市問題、推動「智慧桃園」成功典範。

值得一提的是，為配合桃園捷運綠線及鐵路地下化等大眾運輸系統計畫之推動，提升舊城區與桃園火車站、桃園航空城等新興開發地區之空間機能連結，重新塑造區內多元機能、重現舊城區昔日風采。為此，桃園市政府都市發展局特別與HTC攜手合作，打造「桃園舊城區數位城市圖台」，為市民在VIVERSE元宇宙中以過去及未來的方式呈現桃園城市樣貌。來自桃園的林小姐就表示，自己家就在桃園國小周邊，對於城市發展可以透過元宇宙呈現在眼前，感到十分驚喜。

桃園舊城區是桃園民生娛樂發展的重要歷史區域，桃園市政府期待舊城區在呈現歷史軌跡的同時，也能充滿新意與現代的創意，帶動土地利用價值及整體發展潛力。智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘表示：「為讓民眾能深刻感受未來舊城區新魅力，特別邀請HTC依據舊城區發展藍圖，透過VIVERSE元宇宙平台，讓民眾直接走入未來舊城區，深刻感受結合城市美學、人本友善的幸福城區！」

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎指出，我們非常榮幸能與桃園市政府攜手合作，共同推動數位科技與城市發展的融合。HTC一直致力於為用戶帶來最前沿的科技體驗。這次的合作不僅是技術創新的展現，相信透過VIVERSE也能讓市民以全新的視角感受城市演進的無限魅力，共同見證智慧科技在城市發展中的重要作用。

2024智慧城市展「智匯桃園」主題館，以「有感的智慧生活」呈現桃園匯聚產業 、科技與眾人智慧，推動城市進步、將智慧科技導入城市治理的用心與努力，歡迎民眾踴躍參觀，看見智慧桃園！

HTC 元宇宙

相關新聞

年薪前五名科技大廠名單出爐！「它」輾壓台積電衝第一

台灣薪資查詢網站《比薪水》發布「2023年台灣薪資與2024年勞工感受調查」顯示，2023年，台灣面臨景氣不佳、通膨及缺...

談美中關係挑戰！輝達黃仁勳多次強調：台積電是最緊密的合作夥伴

輝達創辦人暨執行長黃仁勳美國時間19日與國際媒體舉辦小型記者會，因美中關係緊張，會中媒體問及美國日前對Tiktok祭出禁...

微星前進 NVIDIA GTC 2024 展示新一代自主移動機器人

作為全球AIoT技術及創新解決方案的先驅，MSI微星（2377）首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會GTC 2024，展...

NCC同意新彰數位終止經營 且要讓原訂戶可以退款

新彰數位有線電視申請自2024年7月1日起解散終止經營，國家通訊傳播委員會 (NCC)今天同意其申請終止營運許可，不過先...

AI發展仍充滿幻覺？叡揚董座直言「這件事」為切入關鍵

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞20日受訪指出，全世界都在朝 AI 領域進行研發，切入的關鍵就是要怎麼「為企業所用」...

工研院攜手半導體晶片核心矽智財大廠Arm 創建世界級系統驗證中心

工研院今（20）日與半導體晶片核心矽智財大廠安謀國際（Arm）攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。