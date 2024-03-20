AI 發展仍充滿幻覺？叡揚董座直言「這件事」為切入關鍵

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞20日受訪指出，全世界都在朝 AI 領域進行研發，切入的關鍵就是要怎麼「為企業所用」，雖然相較於以前已經有所成長了，但目前來看現在AI技術還是有很多「缺點、幻覺」的存在，想要成功就必須要將精準度確實提高，不過他也再度重申，2024年市場最大的成長動能仍然是「AI」，其影響的範圍非常廣泛，也因此大家都在積極搶進。

張培鏞指出，如今AI市場發展日新月異，軟體業也呈現百家爭鳴的氣氛，而生成式AI只是其中的一個角色，最重要的點，就是要怎麼為企業使用，包括要搭配什麼硬體、延伸出什麼軟體、又該怎麼「軟硬整合」，現在很多人都在鑽研硬體設備的開發，不過若沒有相對應的軟體來搭配，也是沒有辦法產生實際的效益。

張培鏞指出，OpenAI擁有一千多億的參數，事實上裡面確實也蘊含著豐富的商機，而我們最得意的部分，就是旗下「公文管理」、「知識管理」系統早已有運用AI技術，且目前擁有的客戶已達數百數千，甚至達到上萬人，而我們也透過AI技術以及大語言模型，成功打造「檢搜、分派、搜文」等收發功能，所以我們的起步也算是比較早，別人還在研發時，我們就已經有成品了。

張培鏞透露，目前我們已打造了各式各樣強大的企業應用系統，提供給市場客戶們使用，他強調，目前我們最大的課題，就是「如何讓大語言模型的『幻覺』越來越少」。他坦言，現在全球都在瘋AI技術，但其中最令人詬病的事情，就是用戶不知道生成的「訊息」其來源何處？以及資訊是否正確？