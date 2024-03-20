00939首日掛牌、爆量77.3萬張！終場收復黑K 韭菜是你嗎？
統一台灣高息動能ETF（00939）20日首日掛牌上市，爆出77.3萬張巨量，但終場收復一根黑K線，顯示有不少投資人先獲利了結，同時也有大量投資人進場卡位，成為今日超人氣ETF，不過買在15.03元以上至15.39元的投資人成為今日現買現虧的「韭菜團」。
統一台灣高息動能ETF今日價格以15.31元開高，盤中最高15.39元，終場收15.03元，跌0.08元、跌幅0.52%，成交量達773,212張，終場收復一根黑K，留有較長的上影線與較短的下影線，顯示盤中仍有不少投資人看好後市湧入進場，部分先行認購的投資人則獲先獲利了結出場，而今日最低價15.01元仍有買盤支撐，後市發展可期。
其中，00939的40檔成分股及比率，前十檔占比依序為群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。
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