「薪水」永遠最重要！ 調查：81%勞工想在2024年轉職

台灣薪資查詢網站《比薪水》與《面試趣》聯合發表問卷調查顯示，僅有30.3%的勞工滿意去年薪水，81%勞工想在2024年轉職，最不滿意薪水的分別是文教傳播業、民生服務業的勞工，皆為27.4%。

此外，調查還發現，2023年，民生服務業的內需回升，員工卻最想離職，占86.54%。餐飲業從業人員也經常在《比薪水》抱怨，業界升遷、加薪不易，低薪問題一直存在。

針對「2024年，您是否有信心領到較去年更高的薪水？」，有72%勞工表示「有信心」。2023年全球經濟局勢劇烈波動，多家科技大廠如蘋果、微軟等皆傳出砍單，台灣製造業訂單下滑。2024年，製造業景氣推估將緩步回升。不過，根據《比薪水》調查，僅有65.7% 傳產製造業勞工對2024年的薪資有信心，比平均值低了7%。

至於2024 年勞工最希望公司重視的「員工治理」項目，「薪資福利」壓倒性勝出（54.2%），其次為「公司文化和氛圍」（23%）。值得注意的是，文教傳播業相對最在乎「合理工時」（14.9%）；最常加班的傳產製造業，反而最不重視「合理工時」（8.5%）。

此外，《比薪水》還將 2024 年全球企業三大議題：「永續發展」、「多元共融」（DEI）、「數位轉型」化為選項，調查台灣勞工對三大「公司治理」議題的重視程度。結果顯示，台灣勞工最希望企業實現「員工多元化和職場平等」（46.5%）。

民生服務業相對於全體產業平均（26.3%），格外不重視「數位轉型」（19.7%）。餐飲從業人員在《比薪水》分享，自動點餐、行動支付等新興科技，有許多客人不會使用，是他們相對不樂見數位轉型的原因之一。

《比薪水》與《面試趣》表示，綜觀調查，只有30%勞工滿意去年薪資，81%勞工計劃在2024年另尋出路，可見薪資滿意度直接影響留任意願。全台最「缺工」的民生服務業，勞工薪資滿意度最低、離職意願最高，也是最在乎薪資福利的族群，低薪顯然才是人力缺口的真正原因。

2024年景氣預期回升，多數產業對薪資調升有一定信心，但傳產製造業勞工對薪資仍然悲觀。除了提升薪資以外，企業也可以從傳產製造業勞工同樣在乎的「公平升遷」著手，贏回勞工的信心。

除了薪資之外，針對企業治理，台灣勞工最重視多元化和職場平等。企業應拋開年齡、性別等迷思，創造友善環境，提升職場競爭力。

《比薪水》與《面試趣》調查期間為 2024年1月22日至2月5日，形式為網路問卷，有效樣本數4,576份。