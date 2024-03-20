穎崴赴中國SEMICON 秀最新半導體測試解決方案

中國半導體展 （SEMICON CHINA）今（20）日於上海新國際博覽中心展開，半導體測試介面解決方案廠穎崴（6515）本次也參與其中，展出包括各類測試座（Test Socket）、溫控產品 （Thermal Control System）及垂直探針卡（VPC）等全產品線及最新的半導體測試介面技術。

根據SEMI官方資料顯示，此次參展廠商數達1258家，超越去年、創新高，預估瀏覽人次超越10萬人次。此次半導體展包含五大主題展區，包括IC製造專區、化合物半導體專區、芯車會專區、Micro-LED專區以及SEMI中國英才計畫專區；期間有20多場高峰會議及論壇，匯集IC設計、IC製造、封裝測試、設備、材料、太陽能、面板顯示器等半導體與相關供應鏈。

在中國推動「國產替代算力晶片」趨勢浪潮下，中國IC設計公司研發在算力的投入持續擴大中，人工智能已成為基礎建設層級的策略方針，加速中國國產IC晶片設計公司迭代，以及市場採用率。

生成式AI推動HPC晶片迭代，晶片複雜度提高，將帶動HPC測試介面需求；另一方面，中國官方釋出對電動汽車產業的刺激方案可期，AI和電動車晶片成為推動半體測試介面需求爆發性成長的雙引擎。