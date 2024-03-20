工研院攜手Arm 創建世界級系統驗證中心

全球產業受到5G、生成式AI（GAI）以及大型語言模型（LLM）等新一代AI科技帶來轉型創新，今（20）日工研院與半導體晶片核心矽智財大廠Arm攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，成為繼美國、歐洲與印度後第四個驗證中心，以工研院深厚的研發能量與Arm全球生態系統認證平台，提供AIoT世界級系統標準驗證服務，推升國內軟體在多元的硬體生態系中領先全球水準，促使臺灣產業AI人工智慧與IoT物聯網的運用結合，接軌國際趨勢。

工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院在經濟部產業發展署補助下，2021年工研院與 Arm 攜手合作構建了新創IC設計平臺，不僅有助於新創公司結合關鍵IP，加速推出具國際競爭力的產品，更提升臺灣IC設計產業的全球市場佔有率。本次再度攜手Arm成立東亞首座「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，透過工研院的營運，將密切串聯臺灣的半導體供應鏈與Arm的全球生態系統，臺灣的設備製造商能確保其硬軟體的流暢運作並符合標準，從而提升了在全球市場上的信任度與能見度。

Arm臺灣總裁曾志光說明，Arm在全球物聯網產業擁有六成以上的市佔率，代表全球多數的物聯網應用運行在Arm架構之上。Arm過去已在全球包括美國、歐洲與印度打造「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，並獲得超過全球業界100項認證。著眼工研院為國際級研發機構並與產業深厚鏈結，本次攜手工研院於臺灣成立Arm全球佈局的第四個驗證中心。將協助臺灣設備製造業升級AIoT環境，透過裝置和系統的標準化，加速和擴展軟體開發人員專注於產品的創新與附加價值，持續提升裝置與聯網的安全防護力以及有效降低總擁有成本等，更重要的是能串接全球廣大的生態系夥伴掌握萬物連網的商機。