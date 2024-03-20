中國半導體展開展 參展家數創新高

中國半導體展 （SEMICON CHINA）今（20）日於上海新國際博覽中心展開，根據SEMI官方資料顯示，此次參展廠商數達1258家，超越去年並創下新高，預估瀏覽人次超越10萬人次。此次半導體展包含五大主題展區，包括IC製造專區、化合物半導體專區、芯車會專區、Micro-LED專區以及SEMI中國英才計畫專區；期間有20多場高峰會議及論壇，匯集IC設計、IC製造、封裝測試、設備、材料、太陽能、面板顯示器等半導體與相關供應鏈。

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）展出包括各類測試座（Test Socket）、溫控產品 （Thermal Control System）及垂直探針卡（VPC）等全產品線及最新的半導體測試介面技術。

在中國大陸推動「國產替代算力晶片」趨勢浪潮下，大陸IC設計公司研發在算力的投入持續擴大中，人工智能已成為基礎建設層級的策略方針，加速國產IC晶片設計公司迭代，以及市場採用率。

同時，全球半導體產業在2024年進入正向循環，AIGC（附註）、AI PC、AI 手機、5G/6G、新能源車、自動駕駛等領域的蓬勃發展，將為帶動半導體市場注入活水。根據《DIGITIMES Research》預估，2024年包括智慧手機、NB、PC、伺服器等出貨量都將達3-5%的增長。總體而言，2024年全球半導體市場景氣回溫，除了生成式AI將是推動半導體景氣的重要推手，主要科技產品出貨量回穩也是重要因素之一。

生成式AI推動HPC晶片迭代，晶片複雜度提高，將帶動HPC測試介面需求；另一方面，中國官方釋出對電動汽車產業的刺激方案可期，AI和電動車晶片成為推動半體測試介面需求爆發性成長的雙 引擎。

透過生成式AI帶動大數據分析、機器學習、自動化決策等，重塑產業生產方式，被譽為第四次工業革命，根據《中研普華產業院》估計，2024年中國AI晶片市場規模達人民幣2302億元（約新台幣9795億元），年增率達87%；IC晶片大廠今年以來和多家中系電動車擴大合作，車用晶片市場後市可期。