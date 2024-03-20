台積電嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸 翁章梁曝來源

台積電2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，2028年量產後每天需3.3萬公噸用水，國土管理署補助新建再生水廠可行性評估經費，目標每天生產0.45萬公噸再生水，縣府也規畫在布袋商港外新建海水淡化廠，填海造陸10公頃，預計2031年完工，日供5萬公噸水。

水利處指出，海淡廠位置預定在布袋商港外港，將填海造陸約10公頃，可提高嘉義自主水源，供應產業及民生所需，2024至2025年環評作業，2026年底將計畫報院，2028年6月招商，2031年完成工程，第一期預計2031年起日供5萬公噸水，第二期預計2036年起日供10萬公噸水。

水利處表示，嘉義縣目前只有汙水處理場，尚無再生水廠將處理過的放流水再利用，國土管理署補助新建再生水廠可行性評估經費，目標每日生產0.45萬公噸再生水。

水利署2021年「嘉義地區都市污水處理廠水再生潛能與發展」電子報指出，嘉義縣汙水處理系統設計處理量，嘉義縣擴大縣治污水處理廠每日處理1萬9300公噸、民雄水資源回收中心每日處理4200公噸、朴子水資源回收中心每日處理4200公噸。

翁章梁說，水資源是全台共享的資源，包括南水北調、北水南調等，由中央整體評估調撥水源，曾文水庫的出流口雖在台南，但源頭其實在大埔鄉，此外，為保護雲林湖山水庫水源，梅山鄉許多地方都被畫歸為水質水源保護區，水資源沒有縣市的問題，應是促進全台發展的共享資源。

翁章梁也說，正在規畫嘉義海水淡化廠，可增加總體水源調撥額度，嘉義縣地理環境鄰近湖山水庫、曾文水庫等水源，也有多座汙水處理廠，可做為未來再生水來源，且封裝測試廠所需水、電相較晶圓廠少，經計算過是沒問題的。