陸股反彈 中國大陸科技後市看好

中國大陸2023年以來經濟復甦不如預期，在多項政策出台、政府極力做多的激勵下，以及反覆測試底部後，陸股終於迎來轉機。在2月初陸股下探低點後，一改疲弱走勢，逐步打底向上，以科技股為主的創業板自低點以來，上漲將近22%。隨著美國《降低通膨法案》的不利因素逐漸淡化，陸科技股也有望逐步走強。

陸股指數落底反彈，帶動陸股 ETF 起漲，統計14檔陸股 ETF，自2月低點反彈以來，共有四檔漲幅超過兩成，以00877復華中國5G居冠，上漲39.15%、00887永豐中國科技50大上漲23.50%、00783富邦中証500上漲22.60%、00643群益深證中小上漲20.92%。

永豐投信投研團隊指出，從近期剛結束的兩會談話觀察，2024年主要目標定調今年國內生產總值增長5%、城鎮新增就業1,200萬人以上、居民消費價格漲幅約3%、糧食產量1.3萬億斤以上與單位與單位國內生產總值耗能降低2.5%。此外，十大工作重點包含財政政策持續加力、擴大內需、新質生產力、增強資本市場內在穩定性、優化房地產政策等措施，顯示中國政府積極作多的態度。

永豐中國科技50經理人林永祥表示，雖然過去一年多以來，受到美國相關高階晶片、設備等禁令圍堵，限制了中國半導體發展，這也促使中國目光轉向中低階傳統晶片，推升了中低階晶片在市場的占有率，且同步發展尖端晶片技術，研判在靠著國家支持、廣大內需市場的推動下，受到美國晶片圍堵的影響可能逐漸減少。此外，中國在電動車、太陽能以及車用電池產業也佔有一定的地位，研判中國科技後市展望將不容小覷。