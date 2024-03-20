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輝達掀人形機器人熱 這兩檔飆漲停領軍表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫， 市場解讀，未來將可望引爆機器人產業新一波熱潮，領先卡位機器人的多家台廠將可受惠，廣明（6188）今（20）日再飆上漲停97元鎖死，所羅門（2359）更是一開盤就跳空以漲停49.35元開出後鎖死。

輝達（NVIDIA）美國時間18日舉行「GTC 2024」大會，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，他表示，將建立擁有生成式 AI 人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為 AI 結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明、鴻準（2354）、凌華（6166）、樺漢（6414）、所羅門（2359）等都可望受惠。

黃仁勳大動作宣布宣布推出人形機器人計畫，讓外界大為驚艷，台廠相關機器人概念股今日也是強勢表態；廣達集團旗下廣明早已投入相關領域，相關機器人業務由廣明子公司達明操刀。

達明為全球第二大協作機器人廠商，全方位 AI 協作機器人 適用領域相當廣泛，包括適用於電子和 3C 產業的一般負載機器人；半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人；最近則推出的高負載機器人。

廣明今日以96元開高走高衝上漲停97元，連兩天亮燈漲停，為去年9月以來的高點，漲停及市價排隊買單超過1.6萬張；另外，所羅門以49.35元漲停板開出後鎖死，股價創2000年7月以來新高，漲停及市價排隊買單超過1.4萬張。

凌華早盤以68.9元開出，一度衝達漲停72.6元，盤中漲幅逾3%；樺漢也是上漲走勢，盤中上漲逾4%；鴻準開低走高，盤中翻紅一度衝達59.8元，盤中漲幅逾1%。

機器人 漲停

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