數位部出席布拉格資安大會 分享我國通訊韌性應變經驗

數位部次長闕河鳴率團及資安署副署長鄭欣明出訪捷克，於當地時間19、20日出席2024年布拉格資安大會（Prague Cyber Security Conference 2024）。數位部表示，今年大會僅限受邀人員現場與會，闕河鳴於會中分享台灣經驗，說明數位部如何因應海纜日益嚴峻的風險，以及規劃和落實多元異質的通訊備援網路措施。

數位部指出，訪團並拜會捷克國家網路及資訊安全局（NÚKIB），就台捷資安合作議題進行交流；闕河鳴也邀請各國資安專家學者來臺參與數位部所舉辦的「前瞻資安探索會議」（ACE）及跨國網路攻防演練（CODE），期待藉由國際實戰演練，持續強化臺灣網路資安防護，提升我國數位韌性。

數位部說明，布拉格資安大會前身為「布拉格5G安全會議」（Prague 5G Security Conference），是關於網路及電信安全防護的國際重要會議，成員遍布全球30多個國家的政府官員，以及來自歐盟、北大西洋公約組織和業界的代表，共同聚集捷克布拉格探討各國5G網路架構及電信網路供應的安全性。

今年布拉格資安大會適逢《布拉格5G安全法案》（Prague Proposals on 5G Security）通過五週年，鑑於該法案是全球尋求次世代網路安全與可信任供應商的重要里程碑，為各國建造及設計5G網路基礎設施的重要參考來源，大會今年特別邀請各國資安專家共同針對網路威脅、資通訊政策和監管、公私合作夥伴關係、後量子密碼學、人工智慧等議題進行討論和交流，闕河鳴與鄭欣明等資安團隊應邀代表我國與會。

闕河鳴於當地時間19日出席布拉格資安大會擔任與談人，該場座談主題為「關於水下：保護海底電纜免受資安威脅和外國干擾」（Under Water: Protecting Subsea Cables from Cyber Threats and Foreign Interference）。

闕河鳴在會中指出，海纜對於國內外通訊、安全及經濟至關重要，近年來遭受越來越多破壞、干擾與網攻威脅。以2023年3月馬祖連接台灣本島的海纜中斷為例，數位部以國安角度因應這項日益嚴峻的挑戰，如即時切換成微波及衛星通訊，確保國內通訊韌性；並強調數位部持續盤點不同情境對通訊網路的風險，規劃和落實多元異質的通訊備援網路措施，從海、陸、空多維度強化通訊韌性與資安防護作為。

此外，訪團此行與主辦方捷克國家網路及資訊安全局局長Lukas Kintr等人雙邊會談，共同研商台灣與捷克未來在資安領域合作的方向；並於布拉格資安大會期間進行場邊會談，與相關各界人士會面，就資安防護、資安人才培育、共同演練資安攻防等議題進行對話交流，深化台灣與各國資安領域政府組織、專家學者間的連結與合作，交流跨國間資安攻防專業知識及經驗；並向各國資安專家學者介紹數位部所舉辦的「前瞻資安探索會議」及跨國網路攻防演練，也當面邀請各國參與，期盼藉由國際資安專業知識及實戰演練交流，持續強化台灣網路資安防護，提升我國數位韌性。