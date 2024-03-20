談美中關係挑戰！輝達黃仁勳多次強調：台積電是最緊密的合作夥伴
輝達創辦人暨執行長黃仁勳美國時間19日與國際媒體舉辦小型記者會，因美中關係緊張，會中媒體問及美國日前對Tiktok祭出禁令的影響，他強調，供應鏈變得複雜且面臨挑戰，他數度強調，「台積電（2330）是輝達最緊密合作夥伴之一」。
黃仁勳表示，我們必須確認兩件事，除了充分了解政府的政策之外，其次就是盡一切努力增加供應鏈的韌性與彈性。
他強調，一顆晶片是由數萬個零組件所製成，其中，一部分也是由中國大陸提供，供應鏈確實面臨挑戰且變得複雜，所有產業好比國防產業都面臨同樣難題。他進一步表示，供應鏈問題需要各國際廠商相互協調溝通，其中，「台積電角色非常關鍵」。
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