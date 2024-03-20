輝達預告 人形機器人時代來臨

輝達執行長黃仁勳昨天在年度GTC大會中，宣布輝達推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人；輝達並以3D投影方式，讓不同造型的機器人與黃仁勳互動，成為GTC大會一大亮點，也等於預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將來臨。

輝達提供的資料指出，輝達推出這項軟硬整合平台，整合機器人硬體及AI人工智慧動力的電腦系統，還有包含生成式AI等工具的軟體套件，稱之為「Project GR00T」。輝達計畫將這些人形機器人，添加生成式AI功能，可讓人形機器人根據語言、影片、「人類演示」和過往經驗的輸入訊息採取行動。

黃仁勳也透過現場播放輝達利用大量學習過程，訓練人形機器人幫忙將食物放入烤箱的料理作業或沖泡咖啡，無疑要打造可以融入人類生活的人形機器人，情景與在電影中看到人形機器聽主人口令後，為了煮飯、做菜或招待客戶及打掃，或者在工廠物流配送和智慧製造中，成為人類的好幫手 。

「Project GR00T」將加入輝達現有的機器人技術硬體與軟體平台中。輝達也強調正與全球整個機器人和模擬生態系統合作，以加速研發與採用。讓這些更聰明、速度更快、更優異的機器人部署在全球重工業中。

輝達研究經理Jim Fan透過X表示，「Project GR00T」將使機器人能夠理解多模態指令，例如語言、影片或示範，還能執行各種有用的任務。輝達正與全球主要的人形機器人業者合作，以讓GR00T能夠部署到各種人形機器人。