快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

參訪竹科半導體產業 賴副總統：建立更完整生態系

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
賴副總統今日下午前往「新竹科學園區」參訪半導體產業。總統府提供
賴副總統今日下午前往「新竹科學園區」參訪半導體產業。總統府提供

賴副總統今日下午前往「新竹科學園區」參訪半導體產業時表示，半導體產業是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱，政府與業界要加強合作，建立一個更完整的生態系，讓半導體產業在台灣更穩固、蓬勃發展，外溢效果更大，也讓台灣在全球產業競爭中立於不敗之地。

賴副總統致詞時表示，經濟是台灣生存發展的重要命脈，半導體產業則是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱。他當選第16任總統，有責任持續推動台灣經濟與產業發展，因此，在520就職之前，第一個拜訪的就是半導體產業，要向大家請益。

他也感謝半導體業者幾十年來對台灣經濟發展的卓越貢獻。他說，將近40年前，我們在竹科這塊土地，種下半導體這顆種子，經過大家努力灌溉，半導體產業已成長為一棵枝葉繁盛的大樹，不僅守護台灣經濟，也成為台灣與國際社會連結的橋梁。有人說，半導體產業是護國神山，重要性不言而喻。他期盼經過今天的交流，政府與業者更密切合作，讓產業能持續蓬勃發展。

賴副總統提到，美國拜登總統在白宮演講時，曾引用「缺一顆馬蹄鐵釘，失一個王國」民謠，強調半導體是21世紀的馬蹄鐵釘。《晶片戰爭》作者Miller教授曾說，半導體未來將定義我們的世界，決定未來的科技、國防及生活方式。

他說，經過幾十年來的努力，台灣有條件成為國際社會的貢獻者，以台灣產業的力量，在新供應鏈重組時，為世界未來的繁榮發展進一步做出貢獻，而其中最舉足輕重的就是半導體產業。

談及半導體產業發展，賴副總統表示，政府與業界要加強合作，建立一個更完整的生態系，包括原料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試等，讓半導體產業在台灣更穩固、更蓬勃發展，外溢效果更大，這是台灣應該要做的事情，也是他520上任之後要推動的方向，讓台灣在全球產業競爭中立於不敗之地。

隨後，賴副總統聽取經濟部產發署署長連錦漳簡報「維持競爭優勢-建構半導體產業生態圈」，並與台灣半導體產業協會（TSIA）及晶片設計、製造封測等20家業者，進行座談交流。接著，前往台灣積體電路製造股份有限公司（2330）新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解其運作情況。

總統府表示，包括經濟部長王美花、行政院政務委員兼國科會主委吳政忠、TSIA理事長侯永清、台灣科學園區科學工業同業公會（ASIP）理事長李金恭、台積電總裁魏哲家等亦分別出席是項行程。

賴清德今日前往台積電新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解其運作情況。總統府提供
賴清德今日前往台積電新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解其運作情況。總統府提供

IC設計 半導體 生態

延伸閱讀

與賴清德竹科閉門密談 力積電董事長黃崇仁透露談了「漲電價」

景順投信：從尖牙股到AI 5科技霸權大者恆大

竹科再爆裁員潮？他曝「科技業2大慘況」 內行人有感：真的凍

舒緩竹科塞車！竹市關新路延伸段盼打通到竹縣公道五路

相關新聞

輝達新晶片若賣得好 陸行之：英特爾、超微就不用玩了

輝達（NVIDIA） 2024年 GTC大會登場，執行長黃仁勳發表命名為 Blackwell 的新一代圖形處理器（GPU...

SEMI攜TechSearch建全球最大封測資料庫

SEMI（國際半導體產業協會）今日宣布與 TechSearch International宣布推出新版全球封裝暨測試設施...

默克在台35周年 續以三大業務領域促進台灣產業升級與創新

德商默克集團今日慶祝在台成立35周年，並宣示旗下三大事業體：電子科技、醫療保健與生命科學將持續深耕台灣，致力成為「最本土...

AWS和輝達擴大合作 推動生成式AI創新

輝達（NVIDIA）推出最新AI頂尖算力Blackwell GPU平台，Amazon網路服務（AWS）表示，雙方合作，將...

新光保全SKS以AI推動城市營運 展現智慧城市創新科技應用

新光保全SKS（9925）參與2024智慧城市展，以「AI技術推動城市營運」為主軸， 打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、...

白沙屯媽祖進香 中華電出動百位工程師強化行動網路

中華電信（2412）表示，台灣年度宗教信仰盛事的白沙屯媽祖在3月18日凌晨已於苗栗拱天宮乘坐「粉紅超跑」起駕，中華電信出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。