快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

SEMI 聯手 TechSearch International 擴全球封測資料庫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）與TechSearch International宣布推出新版全球封裝暨測試設施資料庫，涵蓋範圍擴增33％、追蹤達670家廠房，其中包括500家委外封裝測試（OSAT）供應商；以及170家整合元件製造商（IDM），為市場唯一商用封裝和測試供應商資料庫，提供半導體產業封裝和測試服務第一手資訊。

更新版資料庫含品質、環境、資安和工安等關鍵領域之工廠認證，以及各廠取得之汽車品質認證相關數據，並重點介紹各廠先進封裝產品，包括覆晶凸塊封裝及組裝、扇出和扇入晶圓級封裝、矽穿孔（TSV）封裝以及2.5D和3D封裝技術。

TechSearch International總裁Jan Vardaman強調道，對傳統封裝以及先進封裝和測試所在地有一定程度的掌握，才能有效管理供應鏈。新版全球封裝暨測試設施資料庫則是追蹤封裝和組裝生態體系不可或缺的工具。

SEMI全球市場情報資深總監曾瑞榆進一步說明，新版全球封裝暨測試設施資料庫更加聚焦先進封裝，同時凸顯傳統封裝和新測試能力用以支援如汽車等關鍵終端市場創新的重要性。

半導體 晶圓

延伸閱讀

台積電先進封裝廠蓋到日本去 設備協力廠將迎新一波拉貨潮

台積電積極卡位高速運算商機

台積概念股 點火猛攻

兩岸靚人物／通富微電董事長石明達 把特困企業變封測巨擘

相關新聞

輝達新晶片若賣得好 陸行之：英特爾、超微就不用玩了

輝達（NVIDIA） 2024年 GTC大會登場，執行長黃仁勳發表命名為 Blackwell 的新一代圖形處理器（GPU...

SEMI攜TechSearch建全球最大封測資料庫

SEMI（國際半導體產業協會）今日宣布與 TechSearch International宣布推出新版全球封裝暨測試設施...

默克在台35周年 續以三大業務領域促進台灣產業升級與創新

德商默克集團今日慶祝在台成立35周年，並宣示旗下三大事業體：電子科技、醫療保健與生命科學將持續深耕台灣，致力成為「最本土...

AWS和輝達擴大合作 推動生成式AI創新

輝達（NVIDIA）推出最新AI頂尖算力Blackwell GPU平台，Amazon網路服務（AWS）表示，雙方合作，將...

新光保全SKS以AI推動城市營運 展現智慧城市創新科技應用

新光保全SKS（9925）參與2024智慧城市展，以「AI技術推動城市營運」為主軸， 打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、...

白沙屯媽祖進香 中華電出動百位工程師強化行動網路

中華電信（2412）表示，台灣年度宗教信仰盛事的白沙屯媽祖在3月18日凌晨已於苗栗拱天宮乘坐「粉紅超跑」起駕，中華電信出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。