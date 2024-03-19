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SEMI攜TechSearch建全球最大封測資料庫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI攜TechSearch建全球最大封測資料庫。圖為示意圖。圖/聯合報系資料照片
SEMI攜TechSearch建全球最大封測資料庫。圖為示意圖。圖/聯合報系資料照片

SEMI（國際半導體產業協會）今日宣布與 TechSearch International宣布推出新版全球封裝暨測試設施資料庫，涵蓋範圍擴增33%、追蹤達670家廠房，其中包括500 家委外封裝測試 (Outsourced semiconductor assembly and test, OSAT) 供應商；以及170家整合元件製造商 (Integrated device manufacturer, IDM)，為市場唯一商用封裝和測試供應商資料庫，提供半導體產業封裝和測試服務第一手資訊。

更新版資料庫含品質、環境、資安和工安等關鍵領域之工廠認證，以及各廠取得之汽車品質認證相關數據，並重點介紹各廠先進封裝產品，包括覆晶凸塊封裝及組裝、扇出和扇入晶圓級封裝 (fan-out and fan-in wafer-level packaging, WLP)、矽穿孔 (through silicon via, TSV) 封裝以及2.5D和3D封裝技術。

TechSearch International總裁Jan Vardaman強調道：「對傳統封裝以及先進封裝和測試所在地有一定程度的掌握，才能有效管理供應鏈。新版全球封裝暨測試設施資料庫則是追蹤封裝和組裝生態體系不可或缺的工具。」

SEMI全球市場情報資深總監曾瑞榆說：「新版全球封裝暨測試設施資料庫更加聚焦先進封裝，同時凸顯傳統封裝和新測試能力用以支援如汽車等關鍵終端市場創新的重要性。」

全球封裝暨測試廠房資料庫結合SEMI與TechSearch International兩者針對半導體產業的專業分析，列出全球前20大委外封測業者營收比較，以及OSAT廠房於技術與服務相關範疇的最新變化，且資料庫涵蓋範圍包括美洲、中國、歐洲、日本、東南亞、南韓及台灣等地委外封裝測試廠的廠房清單。

半導體 東南亞

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