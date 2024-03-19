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緯穎前進GTC 展出輝達GB200 AI伺服器機櫃及整機櫃液冷系統

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

緯穎（6669）今（19）日宣布參加NVIDIA GTC 2024，展示包括基於NVIDIA GB200 NVL72的 AI 伺服器機櫃，及最新的整機櫃液冷管理系統UMS100，滿足生成式 AI 時代對大規模運算能力和先進冷卻解決方案不斷增長的需求。

緯穎為首批搭載NVIDIA GB200 NVL72設計的公司之一。此次全新發表的NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip支援最新的NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum™-X800 乙太網路平台。與上代 GPU 相比，不僅將生成式 AI 提升到兆級參數的規模，並實現30倍速快的即時大型語言模型(LLM)推理速度，降低25倍的TCO和25倍的能源消耗。

緯穎表示，憑藉在高速資料傳輸、功耗效率、系統整合和先進冷卻方面的優勢，致力於打造最佳化的整機櫃液冷AI解決方案，以滿足客戶對資料中心基礎設施在性能、可擴展性和多樣性的需求。

此外，為滿足AI/HPC高密度運算中日益增長的液冷需求，緯穎展示全方位液冷管理系統UMS100，提供即時監測、冷卻能耗優化、即時漏液檢測與控制，以確保系統的高效運作。

緯穎總經理暨執行長張順來表示，很高興成為首批搭載NVIDIA GB200 NVL72的合作夥伴之一，透過GB200 AI機櫃解決方案，將為客戶提供卓越的運算能力，同時確保可客製化的彈性，將持續與 NVIDIA 合作，為生成式 AI 時代的資料中心共同開發優化和可持續的解決方案。

NVIDIA GPU產品部門副總裁Kaustubh Sanghani表示，緯穎提供可應用於不同產業的可擴展且安全的 NVIDIA 加速運算產品。透過NVIDIA GB200 NVL72系統，緯穎致力於創新現代的資料中心，推動一個運算新時代。

AI NVIDIA 緯穎

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