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NVIDIA運算式微影平台 台積電採用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

輝達（NVIDIA）持續協助客戶將加速運算導入到半導體生產中，該公司在 GTC 大會中宣布，台積電與新思科技（Synopsys）將突破性的輝達運算式微影平台投入生產。NVIDIA cuLitho 可將半導體製造中運算密集型工作負載加速40至60倍。

輝達指出，台積電與新思科技將使用該公司的運算式微影平台投入生產，以加速製造並突破下一代先進半導體晶片的物理極限。這兩家公司已將 NVIDIA cuLitho 整合至其軟體、製造流程與系統中，以加快晶片製造，並將在未來支持最新一代 Blackwell 架構 GPU 。

運算式微影是半導體製造過程中最需要運算資源的工作負載，每年在 CPU 上消耗數百億小時。一組典型的光罩可能需要 3,000 萬或更多小時的 CPU 運算時間，半導體代工廠因此需建立大型資料中心。透過加速運算，350 個 H100 系統現在可取代 40,000 個 CPU 系統，加快生產時間，同時降低成本、空間和功耗。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，運算式微影是晶片製造的基石。該公司與台積電和新思科技合作，將 cuLitho 應用於加速運算和生成式AI，開拓半導體微縮的新領域。

輝達強調，其推出新的生成式 AI 演算法增強 cuLitho，用於 GPU 加速運算式微影的軟體庫與目前基於 CPU 的方法相比，顯著改進半導體製造流程。

同時，台積電總裁魏哲家指出，該公司與輝達合作，將 GPU 加速運算整合到公司工作流程中，從而實現效能大幅的躍升、顯著提高生產率、縮短週期時間以及降低功耗需求。台積電目前也正在將 cuLitho 投入到公司的生產。

半導體 台積電 輝達

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