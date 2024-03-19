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景順投信：從尖牙股到 AI 5 科技霸權大者恆大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順全球科技基金績效。(資料來源：晨星)
景順全球科技基金績效。(資料來源：晨星)

《CNBC》金融分析師克萊默（Jim Cramer）在2017年提出 FAANG 尖牙股，描述當時最大的五家科技公司，隨著創新和市場

需求的推動，科技業不斷變化，也陸續出現新的科技巨頭，包括2023年由美國銀行分析師哈奈特（Michael Hartnett）提出 Mega7-科技七巨頭及對沖基金分析師卡徹（Glen Kacher）近期提出的「AI 5」。

景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，從尖牙股、七巨頭到AI 5，這些公司成功創造生態系，推進著整個產業往前走，科技霸權彼此之間沒有誰比誰好，這些名稱之所以有變動，主要是科技投資主題在轉換，讓大家簡單易懂市場的變化。

以 Mega 7-科技七巨頭來說，包括 Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉和微軟，是2023年推升美股主要動力。根據統計，2023年到2025年，科技七巨頭整體銷售額年複合成長率（CAGR）可望達到11%，而標普500指數其他成份股的年複合成長率僅3%，科技股表現可望優於其他類股。

近期由於生成式 AI發展快速，觀盤焦點轉向AI 5， 分別為輝達、微軟、AMD、台積電和博通，成為今年值得關注的明星企業。

蕭若梅表示，伴隨著突破性的創新革命，總會有公司能成功地垂直整合，創造新的生態系，吸收產業絕大多數的獲利，可以創造生態系的科技霸權公司，才能從盤面理性或非理性的拉扯中獲利。這些科技霸權形成後客戶黏著度高、議價權強成長也相對穩定，這就是投資科技業常說的贏者全拿。

找出能成功創造生態系的科技霸權，一直是景順全球科技基金長期布局的核心，基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，統計至今年2月底，成立至今績效達670.72%。為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。

展望後市，蕭若梅表示，生成式AI仍為市場主軸，科技類股新的應用持續推出，仍相對看好科技類股發展，部分類股短期漲幅已高，將密切掌握市場變化伺機調整配置。

整體銷售額年複合成長率：科技七巨頭vs標普500其他成分股。(資料來源：FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research。)
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