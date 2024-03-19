智慧城市今開展 陳俊聖：2050淨零碳排是一門生意

智慧城市論壇暨展覽今開展，主辦單位電腦公會指出，今年以北高雙主場的方式展出，展覽主題是「數位與綠色雙軸轉型」，期許透過智慧城市展平台結合產官學各界力量推動台灣的數位轉型。隨著邊境開放，今年展場海外城市代表、商務團來訪人數將刷新歷年紀錄，顯示台灣智慧城市展，已晉身為全球智慧城市或是淨零減碳等議題的國際交流合作平台。

電腦公會也與國發會攜手合作同期舉辦第二屆「2050淨零城市展」，在全球面臨極端氣候下，台灣由政府率領資通訊產業一同為全球減碳盡一份心力，共同邁向2050淨零目標。

宏碁董事長陳俊聖今年以台灣智慧城市產業聯盟會長身份出席展覽，他指出，期許智慧城市展(SCSE)可以更國際化，幫助台灣及世界。

陳俊聖表示，截至目前為止，共計有超過46個國家、112個城市超過2000位的海外訪客來台，比去年成長16%，甚至超過疫情前2019年的海外訪客紀錄，已經完全掃去三年新冠疫情所帶來的陰霾。

陳俊聖說，由AI所掀起熱潮發展迄今，大家都相信，無論是生成式AI、AI 邊緣運算(Edge AI)或者是任何形式AI 運算模型的應用，都可以簡化市民與政府間的溝通，大幅提升政府市民服務的效能，台灣本來就是全球AI 硬體供應鏈的一環，本次展覽各位將看到無所不在的AI 應用，Taiwan AI+ Cluster區、數位發展部的主題館，或者10個縣市政府智慧城市願景館內，還有宏碁、鴻海、中華電信、遠傳、台智雲、凌群、神通等廠商的攤位都有各式各樣的AI在不同領域應用解決方案，此外也安排了AI 狂潮與智慧城市系列論壇。

陳俊聖說，今年的展會還有一個特色，就是「傳遞2050淨零碳排其實是一門生意的觀念」，他說，「全球有愈來愈多的國家及城市宣示達到2050淨零排放的目標，從國際到台灣所制定的淨零排放計畫都是要透過智慧科技來協助城市降低碳排量或者達到淨零的目標，而這些做法也跟達到智慧城市的方法、策略是一致的。」

陳俊聖指出，台灣的碳排量雖然只占全球碳排量的1%，「但我們想要彙整各式各樣的淨零解決方案，除了幫助台灣減排，也能夠幫全世界達到淨零的目標。期望國發會及各政府部門一起推動這樣的觀念。」