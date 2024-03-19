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越南納半導體產業成國家發展重點 推升後市經濟發展

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

越南政府已將半導體產業納入30至50年的國家發展重點之一，已吸引來自美國、韓國、日本和歐洲等國家的半導體產業大公司投資，科技動能將推升越南經濟成長。法人建議，可採單筆分批或定時定額策略布局越南股票型基金，參與後市成長。

根據越南的國家半導體產業戰略指出，至2030年，越南將成為半導體晶片產業的設計、封裝和測試中心。越南總理於2月下旬提出，指定國營企業為先鋒力量，引領創新、數位轉型和經濟復甦，普及數位基礎設施，發展數位經濟。

國際情勢上，美國日前宣布，將根據《晶片與科學法案》對越南半導體業進行投資，實現供應鏈多元化並減少對中國的依賴，將投資5億美元提升越南在內的7個目標國家的半導體培訓、網路安全和商業環境，而越南是優先考慮的國家之一。

日盛越南機會基金研究團隊分析，「中國加一」長期性政策續行，越南挾著人口、土地、政經環境及低利率政策下的擴張性貨幣等優勢，持續受到外國投資者所青睞，尤其由AI科技所帶動的新一輪電子製造業投資熱潮，可望再為總體經濟增長帶來強勁動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2024年至今越南股市上漲逾10%，其中化學類股表現相當活躍，尤以德江化學（DCG）今年來上漲近35%，主要受惠於其生產的黃磷為半導體製造重要原料，預期將有望受惠於越南半導體投資潮，並帶動2024年獲利成長。

在基本面上，日盛越南機會基金研究團隊指出，根據越南統計總局資料顯示，2024年前2月，越南出口額593.4億美元，進口額546.2億美元，貿易順差47.2億美元，創2009年以來新高。而根據 IMF 3月最新報告指出，越南2024年 GDP 將達到近4,700億美元，並預測越南 GDP 至2038年將挑戰1.56兆美元目標，將超越東協地區其他經濟體，經濟動能強勁。

另外，張晨瑋認為，為維持外國直接投資（FDI）優勢，越南國會預計今年頒布新法令，將以募集的資金直接支持高科技產業發展，期能將越南打造下一個半導體供應鏈聚落，將為越南股市帶來支撐，建議投資人不妨伺機尋求資金部位分批介入的時機，以參與具成長潛力的越南市場。

半導體 晶片 越南

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