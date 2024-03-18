高通：與台灣供應鏈夥伴 合作掌握生成式 AI 商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰劉思泰。記者鐘惠玲/攝影
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰劉思泰。記者鐘惠玲/攝影

生成式AI浪潮持續推進，高通宣布，推出5G高階的驍龍8s Gen 3晶片，支援裝置上的生成式AI功能。該晶片採用台積電（2330）4奈米製程打造，已獲小米、紅米、榮耀、iQOO、realme等廠商採用。

高通於去年第4季的驍龍高峰會中，推出以台積電4奈米製程生產的驍龍8 Gen 3旗艦手機晶片，當時就標榜支援裝置上的生成式AI功能，如今再推高階晶片也加入支援行列，讓今年的AI手機市場可望更加熱鬧。

去年高通發表驍龍8 Gen 3旗艦手機晶片時，小米14系列手機就是新晶片首發機種，如今驍龍8s Gen 3的首發產品也可望由小米擔綱。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰劉思泰提到，根據不同研調機構估計，今年全球約有12億支手機出貨量，其中可能有6,000萬支到1億支可支援生成式AI功能。

劉思泰強調，高通持續透過裝置上AI，打造萬物智慧連結的世界，該公司正協助推動生成式AI能夠在裝置上運行，讓使用者體驗可更加自然、精確、個人化、可靠且保有隱私。

同時，劉思泰說，高通將持續與台灣供應鏈夥伴密切合作，運用該公司在AI與5G的先進技術，建立連接物聯網裝置的基礎，與生態系共同掌握由生成式AI帶起的龐大商機。

AI 晶片 高通

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