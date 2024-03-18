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譜鉅於2024慕尼黑上海光博會 聯名展出全新產品「NIR全波段光譜儀」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
譜鉅科技於2024慕尼黑上海光博會聯名展出全新產品「NIR全波段光譜儀」。業者／提供
譜鉅科技於2024慕尼黑上海光博會聯名展出全新產品「NIR全波段光譜儀」。業者／提供

中光電（5371）子公司—譜鉅科技偕同大陸代理商—深圳譜研互聯科技於2024慕尼黑上海光博會（LASER World of PHOTONICS CHINA 2024）參展，將發布全球首創「便攜式NIR全波段光譜儀」，搭配自行研發的PC、iOS和Android等軟體開發套件，不僅對於NIR波段範圍應用的涵蓋擴大，量測範圍可從900nm延伸到2400nm，更能夠充分體現各種樣品的主要吸收特徵峰，對於模型評估與預測準確性的效益皆大為增進。進而為智慧農業、智慧醫療、智慧工業及智慧生活帶入新穎且便攜的快篩檢測時代。

譜鉅科技表示，再次引領業界，創新開發高質量高性價比的「便攜式NIR全波段光譜儀」，是因應國內外各學術研究機構與開發部門需求，無論各種形態樣本，量測獲得的全波段NIR光譜訊號近似實驗室的台式光譜儀儀器設備，使其大幅降低成本負擔與開發成本，吸引各業界專家學者關注。譜鉅科技產品應用廣泛，致力推動科技創新，從產學機構到終端市場，為各應用領域帶來新技術發展，提供客戶更智能化的工具和更卓越的服務品質。

第18屆慕尼黑上海光博會於2024年3月20日至3月22日在上海新國際博覽中心盛大開展，歡迎前往譜研互聯科技有限公司展位（W4館，攤位編號4275），體驗譜鉅科技快速掃描、輕巧便攜、高性價比和應用廣泛的近紅外快篩檢測產品。

上海

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