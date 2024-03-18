台積電前進九州 理律聚焦投資攻略、投資法規一網打盡

理律法律事務所指出，在全球科技產業快速變化的今日，尤其是半導體產業的重要性日益凸顯之際，許多台灣企業，包括行業巨頭如台積電（2330），都在尋求海外新機會，以強化其全球市場的佈局。對此，理律法律事務所將在3月25日台北君悅酒店，舉辦「台灣企業赴日本九州投資之必備事項─赴日投資之障礙與支援」研討會。

理律法律事務所指出，許多台灣企業，包括行業巨頭如台積電，都在尋求海外新機會，以強化其全球市場的佈局。這些企業的行動，特別是台積電在日本熊本的投資，突顯了赴日投資的吸引力和機遇，但同時也帶來了不少挑戰，特別是那些「你不懂的法規」，往往成為企業發展的障礙。

此外，熊本位於九州中心並以實現「新生矽島九州」為目標，自台積電進駐以來，已有多家企業跟進，投資環境正在大幅變化當中。各位在本次研討會可以取得熊本縣的現狀以及企業進駐支援等第一手資訊。

為協助有意願前往日本九州地區投資的台灣企業家及決策者，理律將在3月25日下午13：00至16：30舉辦「台灣企業赴日本九州投資之必備事項─赴日投資之障礙與支援」研討會，由理律法律事務所主辦，並得到渥美坂井法律事務所、A&S福岡法律事務所（A&S）、熊本縣政府、日本貿易振興機構（JETRO）及台灣玉山科技協會的鼎力支持，旨在為台灣企業提供赴日投資的關鍵知識和支援。

本次研討會將聚焦赴日投資重點，並提供實用的法律和政策指導，幫助企業有效規避障礙，抓住日本九州地區的黃金投資機會。透過專業的法律顧問分享，參加者將獲得關於如何克服赴日投資障礙的策略，以及如何獲取必要的支援和資源。