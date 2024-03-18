快訊

「御用反派」資深港星家中不適 送醫猝逝享壽76歲

4月漲電價恐影響分租租屋族 台電建議「這樣做」可暫緩調電價

李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹 30日發行新單曲

ROG Swift OLED 電競螢幕 登台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今推出Swift OLED PG32UCDM電競螢幕。圖/業者提供
華碩今推出Swift OLED PG32UCDM電競螢幕。圖/業者提供

華碩（2357）旗下 ROG 玩家共和國今推出 Swift OLED PG32UCDM 電競螢幕，採用32吋4K QD-OLED 防眩光面板，可提供超快240Hz更新率的驚艷視覺，搭配第三代QD-OLED技術，影像更鮮明細緻；極速0.03 ms反應時間，還能大幅降低破圖、動態模糊，帶來極致順暢的娛樂饗宴。此外，ROG Swift OLED PG32UCDM 亦配備特製散熱技術，包括：先進的氣流通道設計和石墨烯薄膜，擁有出色冷卻效果，並可減少烙印風險，提升面板性能及使用壽命，是玩家們邁向勝利之路時不可或缺的必備重裝！

全新 ROG Swift OLED PG32UCDM 不僅具備1,500,000:1的超高對比，同時也是 ROG 首款支援杜比視界（Dolby Vision）與 HDR10的電競螢幕，使用者可透過 OSD 選單輕鬆調校，再加上真實10位元色彩、99% DCI-P3廣色域、Delta E < 2色彩準確度，以及符合 VESA DisplayHDR True Black 400的標準規範，能呈現更純粹明亮的白與更自然深邃的黑，打造身歷其境的遊戲體驗。

ROG Swift OLED PG32UCDM 另內建獨家均勻亮度功能，即使變更明亮視窗的大小，畫面也不會突然變暗，以避免極端亮度變化對眼睛造成潛在壓力，就算是進行馬拉松式的長時間對戰，依然舒適自在。

全新 ROG Swift OLED PG32UCDM 亦提供多種顯示長寬比，如：24.5吋、27吋，可適應不同遊戲類型，搭配ROG DisplayWidget Center 的直覺介面，只需透過滑鼠就能快速調整螢幕相關設定；此外，ROG Swift OLED PG32UCDM 還搭載 ROG Gaming AI技術，以及動態陰影增強、動態十字準星等豐富功能，要讓玩家無時無刻都贏在起跑點，俐落掌握決戰優勢。

延伸閱讀

開春想換輛新車？SUZUKI推春日限時優惠 邀您一同來鑑賞！

推新款AI筆電！宏碁喊「不會缺席」 預告新品一波接一波

泰勒絲新加坡開唱遭無票硬闖 2中國男閒聊分散保安注意力

經濟日報社論／美歐對俄經濟制裁效益與反思

相關新聞

DRAM 起風？ 研調：HBM 供應年增260%、市況仍緊

據研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷18日指出，由於HBM售價高昂、獲利高，進而造就廣大資本支出投資...

台積電前進九州 理律聚焦投資攻略、投資法規一網打盡

理律法律事務所指出，在全球科技產業快速變化的今日，尤其是半導體產業的重要性日益凸顯之際，許多台灣企業，包括行業巨頭如台積...

李政昊分享元太電子紙低耗能的減碳效益 為企業 ESG 帶來永續解方

ESG永續已是全球各國政府、團體及企業致力推展的大趨勢，隨著極端氣候的頻率愈頻繁，氣候變遷的難題警示著企業必須更積極採取...

鴻海股價創劉揚偉接董座以來新高 集團兩大將參與輝達GTC

受惠人工智慧（AI）伺服器熱潮，鴻海（2317）18日股價大漲4元或3.03%，成交量23.69萬張，收136元，鴻海董...

工研院國產空品與水質感測器 獲得國際永續城市大獎

2024台北智慧城市展19日起於南港展覽館登場，經濟部產業技術司展出科技專案補助工研院開發的國產複合式空品與水質感測器，...

AI 新浪頭顯現 台系 ODM 砍 NB 佔比、改衝 AI 趨勢成型

AI題材已成全球焦點，連下游電子廠的生產重心也跟著移轉，截至目前台系 ODM 去年財報已盡數出爐。雖然多家大廠營收數字都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。