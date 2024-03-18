ROG Swift OLED 電競螢幕 登台

華碩（2357）旗下 ROG 玩家共和國今推出 Swift OLED PG32UCDM 電競螢幕，採用32吋4K QD-OLED 防眩光面板，可提供超快240Hz更新率的驚艷視覺，搭配第三代QD-OLED技術，影像更鮮明細緻；極速0.03 ms反應時間，還能大幅降低破圖、動態模糊，帶來極致順暢的娛樂饗宴。此外，ROG Swift OLED PG32UCDM 亦配備特製散熱技術，包括：先進的氣流通道設計和石墨烯薄膜，擁有出色冷卻效果，並可減少烙印風險，提升面板性能及使用壽命，是玩家們邁向勝利之路時不可或缺的必備重裝！

全新 ROG Swift OLED PG32UCDM 不僅具備1,500,000:1的超高對比，同時也是 ROG 首款支援杜比視界（Dolby Vision）與 HDR10的電競螢幕，使用者可透過 OSD 選單輕鬆調校，再加上真實10位元色彩、99% DCI-P3廣色域、Delta E < 2色彩準確度，以及符合 VESA DisplayHDR True Black 400的標準規範，能呈現更純粹明亮的白與更自然深邃的黑，打造身歷其境的遊戲體驗。

ROG Swift OLED PG32UCDM 另內建獨家均勻亮度功能，即使變更明亮視窗的大小，畫面也不會突然變暗，以避免極端亮度變化對眼睛造成潛在壓力，就算是進行馬拉松式的長時間對戰，依然舒適自在。

全新 ROG Swift OLED PG32UCDM 亦提供多種顯示長寬比，如：24.5吋、27吋，可適應不同遊戲類型，搭配ROG DisplayWidget Center 的直覺介面，只需透過滑鼠就能快速調整螢幕相關設定；此外，ROG Swift OLED PG32UCDM 還搭載 ROG Gaming AI技術，以及動態陰影增強、動態十字準星等豐富功能，要讓玩家無時無刻都贏在起跑點，俐落掌握決戰優勢。