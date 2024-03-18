快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

北美雲端業者重啟採購 今年全球伺服器出貨估增4.9%

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
影響2024年全球伺服器出貨關鍵因素分析。DIGITIMES研究中心／提供
影響2024年全球伺服器出貨關鍵因素分析。DIGITIMES研究中心／提供

隨著大數據需求的不斷攀升，以及人工智能技術的飛速發展，伺服器市場持續受到關注。DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫預估，2024年全球伺服器出貨可望增加4.9%，但規模將不及疫情期間1,600萬到1,800萬台水準；通膨觸頂及生成式AI需求可望推動整體企業增加投資，但除大型雲端業者外，預期一般企業仍較慬慎。北美大型雲端業者在雲服務相關需求更為穩定下，對平台更新較品牌商更為積極，其整體對伺服器採購量可望成長達9%；品牌商總體表現則將接近持平，不如中系雲端業者將有3%增長。

蕭聖倫進一步指出，2024年台廠伺服器整體出貨表現預期略優於全球，主因佔台廠代工比率較高的北美雲端業者表現較佳；前六大代工廠中，預期英業達（2356）出貨佔比將提升最多，穩居龍頭，其來自亞馬遜（Amazon）及Google 的傳統與AI伺服器訂單皆將成長；廣達（2382）出貨佔比亦可望顯著提升，因受惠於 Google 通用型伺服器平台訂單，與多數雲端大廠AI伺服器訂單增加。

蕭聖倫表示，主要品牌與客戶排名方面，總體來說，2024年北美大型雲端業者表現仍將優於品牌商與中系雲端業者。受限於2023年伺服器採購量基期較高，2024年 Meta 採購量預期僅成長4.3%，但仍為四大雲端業者中採購量最高者；排名第二的亞馬遜則可成長8.5%，因其將衝刺自家 Graviton 平台及AI伺服器的布建；而2023年四大雲端巨頭中唯一伺服器採購量成長的微軟（Microsoft）2024年將繼續擴張其傳統與AI資料中心規模，採購量預估可再增長6.6%。

伺服器 雲端

延伸閱讀

汽車零組件族群早盤墊高 東陽、堤維西、耿鼎漲逾3%

為毒品交易提供便利？臉書母公司Meta遭調查

通用型伺服器供應鏈倒吃甘蔗

鴻海旗下工業富聯寫五大驚奇 2023年淨利與AI營收新高

相關新聞

台積電、行政院、嘉縣三方會商 鄭文燦：台積電2座先進封測廠落腳嘉縣

台積電、行政院、嘉義縣政府今天舉辦三方會商，確定台積電將有2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，3月已簽訂租地契約，行政院副院...

宣布了！鄭文燦：台積電先進封裝廠落腳嘉科園區

行政院副院長鄭文燦上午在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案。行政院斥資70.63億元在嘉義縣台糖太保...

台積電投資，無人機也要來！嘉義不只是「農業大縣」背後原因曝光

最近台積電傳有意投資嘉義，官方尚未確認已成為新聞焦點。再加上無人機產業要來，原本被視為農業大縣的嘉義縣，似乎有新發展。隨著許多次世代的新興產業進駐，嘉義，真的有機會融入科技新面貌？

北美雲端業者重啟採購 今年全球伺服器出貨估增4.9%

隨著大數據需求的不斷攀升，以及人工智能技術的飛速發展，伺服器市場持續受到關注。DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫預...

CoWoS供不應求 傳台積電考慮在日本建先進封裝廠

兩名知情人士透露，晶圓代工龍頭台積電正考慮在日本建立先進封裝廠，此舉將為日本重啟半導體產業的發展增添動力

微星 AI 伺服器揪神達前高管操盤 華碩翻倍進度報喜

AI伺服器商機爆發，後進者如何追趕超車？微星（2377）跟華碩（2357）的答案都是找業內專家助陣。微星去年延攬伺服器圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。