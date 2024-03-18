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鴻海大啖 AI 商機 這檔智能車 ETF 受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
含「鴻」電動車ETF表現（資料來源：CMoney）
含「鴻」電動車ETF表現（資料來源：CMoney）

鴻海（2317）近日股價屢創高，董事長劉揚偉表示今(2024)年營運將顯著成長，且上調今年的營運展望，優異的預期帶動鴻海上周五（15日）盤中大漲，收盤來到132元。鴻海在電動車領域持續備受市場關注，台股與電動相關的ETF中，以永豐智能車供應鏈ETF（00901）持有鴻海權重占比最高，股價隨之走揚，今年以來上漲13.24%。

鴻海在電動車領域佔有一席之地，台股與電動車相關ETF，包含國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、中信綠能及電動車（00896）、永豐智能車供應鏈（00901），其中，永豐智能車供應鏈ETF成分股鴻海權重達8.63%，是台股電能車ETF中權重占比最高的ETF。

永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，在電動車市場迅速發展，電動車轉向智能化的趨勢將越加顯著，AI在車用智能的應用也將大放異彩，相關供應鏈成長可期。例如，直接受惠AI發展的台積電（2330）及受惠於下半年NVIDIA新GPU（GB200）的鴻海，近期股價相對強勢。瞄準智能車商機的00901成分股兩檔權重占比逾42%，在智能車市場持續看好的情況，永豐智能車供應鏈ETF可望直接受惠AI及車用智能商機。

ETF 電動車 鴻海

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