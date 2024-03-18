台積電等兩檔股票今日除息交易 指數減少28.85點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今（18）日計台積電（2330）及鈺齊-KY（9802）等兩檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約907億元，占發行量加權股價指數約28.73點，這兩檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約28.85點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（ https://mops.twse.com.tw ）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站

（ https://www.twse.com.tw ）首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」（ https://mis.twse.com.tw ）的市場公告。

台積電 股票 除息

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