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偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

法人： AI熱潮持續 間接受惠族群將接棒演出

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

人工智慧（AI）概念股熱潮去年起持續延燒，前景持續看多。法人認為，AI技術提供者展現強勁的獲利成長及股價表現，接下來應用者可望接棒，成為市場焦點。

富達國際亞太區股票投資主管佟夢銳（Marty Dropkin）指出，鑑於AI仍在發展階段，贏家尚難定論，投資人除了關注熱門AI概念股，更可留意間接受惠AI發展的企業或多元化企業。

佟夢銳指出，這些間接受惠企業目前受惠程度可能並非顯而易見，如半導體工廠、半導體製程整合公司和記憶體公司，以及更往下游（如數據中心供應商），甚至是為數據中心提供電源的公用企業等，都可能迎來AI發展的順風。 此外，AI相關軟體和服務也值得留意。

佟夢銳指出，目前被視為AI發展輸家的企業，則是另一個間接受惠AI發展的領域。當市場認為AI已摧毀這些企業前景，但部分企業反而能藉由擁抱AI而受惠，如客戶服務公司、商業流程外包商、音樂內容供應商等。

AI科技應用層面廣泛，各領域不乏受惠企業，富達對AI相關產業保持長期正向看法。如製造業、工業和建築業的數位化領導者和推動者等，基於目前的AI科技滲透率偏低，正浮現投資吸引力。

聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋指出，雖然美股七雄受惠於AI浪潮，但七雄齊漲的情境未必延續，今年以來股價表現已出現分化。今年AI可望加速普及到其他產業，投資人反而可從美股七雄以外尋找具成長潛力的投資機會，尤其是在科技、醫療等領域。

AI 半導體

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