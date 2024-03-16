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台積電效應…嘉科園區預定地周邊老店面開價4200萬 縣府：偏離行情

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
日前有房仲業者在社群「嘉義自售屋買賣」貼出，鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店的一棟18年屋齡的透天店面，開價4200萬元，遠超過當地房市平均價，引發網友熱議。記者黃于凡／攝影
日前有房仲業者在社群「嘉義自售屋買賣」貼出，鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店的一棟18年屋齡的透天店面，開價4200萬元，遠超過當地房市平均價，引發網友熱議。記者黃于凡／攝影

台積電先進封裝廠傳計畫進駐施工中的嘉義縣太保市嘉科園區，又高鐵嘉義太保站特定區華泰名品城將進駐，帶動周邊房市飆漲；日前有房仲業者在社群「嘉義自售屋買賣」貼出，鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店的一棟18年屋齡的透天店面，開價4200萬元，遠超過當地房市平均價，引發網友熱議。

縣府地政處長邱慧燕說，這起建物總坪數85坪，加上直接面臨太子大道，應該有機會成交到2500至3000萬元，開價4200萬已經明顯高於行情，研判如媒體報導指稱屋主在試水溫，也可能是房仲刻意炒作，此筆房屋還未實價登錄，按規定土地買賣移轉登記要同時申報買賣成交價，此筆土地還未申請所有權移轉登記，同一社區近期有2筆交易，交易總價分別為1378萬 (總坪數60.41)和3150萬 (總坪數168.85)，單價每坪分別為22.8萬和18.6萬。

嘉科園區、華泰名品城還未完工啟用，台積電也還未宣布在嘉設廠，房市先飆漲，網友對此表示「18年老店面開價4200萬，開玩笑的嗎？」、「我懷疑我們住的不是嘉義…..4200欸」、「價賣的到底是屋主還是仲介在推波阿？？」「這價錢我會選擇在台北買」、「價格是怎麼算出來的？」

房仲業者說，台積電選址嘉義設廠題材發酵，以該案址鄰近故宮南院及台積電可能選址嘉科優勢，未來當地具有形成商業群聚效應加成作用，還有未來台積電員工購買力，估計成交總價可能提升15至20% ，有機會上看2500至2600萬元，屋主開偏離市場價格，研判試水溫。

日前有房仲業者在社群「嘉義自售屋買賣」貼出，鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店的一棟18年屋齡的透天店面，開價4200萬元，遠超過當地房市平均價，引發網友熱議。記者黃于凡／攝影
日前有房仲業者在社群「嘉義自售屋買賣」貼出，鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店的一棟18年屋齡的透天店面，開價4200萬元，遠超過當地房市平均價，引發網友熱議。記者黃于凡／攝影

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