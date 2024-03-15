群聯攜手聯發科 共同推動生成式AI運算與服務

群聯 ( 8299） 與產業巨頭聯發科今 日共同宣布策略聯盟。群聯創新AI運算服務「aiDAPTIV+」將與聯發科旗下領先的生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」深度整合，共同開創AI運算與應用服務的新時代，加速普及生成式人工智慧於大眾的日常生活。

「MediaTek DaVinci」平台是聯發科技基於GAI服務框架（GAISF）打造的一款先進的生成式AI服務開放式平台，開發者可在「MediaTek DaVinci」平台上開發各類實用的插件，建立豐富的生態系統，同時提升使用者的互動體驗。

群聯表示該 公司的「aiDAPTIV+」的技術已在工業4.0領域獲得實證，未來也將持續協助各產業加速進行AI轉型，提升企業競爭力。再者，相較於傳統的AI伺服器架構，群聯的「aiDAPTIV+」方案在相同的AI模型微調訓練運算條件下，耗電較少，也符合當前減少能源消耗和碳足跡的環保趨勢。

群聯表示，該公司的「aiDAPTIV+」與聯發科「MediaTek DaVinci」的結合，將進一步拓展「aiDAPTIV+」技術的應用範疇，為AI服務市場注入新動力，不僅將為用戶帶來更優質的體驗，也將為開發者開闢更廣闊的創新空間。

群聯技術長林緯強調，通過雙方的共同努力，能夠快速導入AI應用於大眾的日常生活，並為客戶創造更大的價值。

聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示，群聯電子的「aiDAPTIV+」技術方案不僅為公司的平台帶來前所未有的地端運算能力，也為公司的使用者和開發者社群開啟新的可能性。

群聯與聯發科相信，透過雙方的合作，不僅將能夠為AI伺服器廠商帶來差異化的競爭優勢，加速AI技術的普及，更能為終端用戶創造更多價值，打造AI Everywhere的智慧未來新世代。