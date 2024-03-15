台積電護國神器引熱議 傳四月調薪有望上看5%

image source：台積電

文／陳宣懿

美國掀起一片科技業裁員潮，像是跨國電商集團亞馬遜裁員了2萬7千多人，全球最大電腦網路設備商思科也計畫要裁減全球5%的員工，但護國神山台積電不只股價狂，傳出4月份例行性調薪，幅度也是上看5%。

台積電探索概念 現「加權指數、台積電技術員、護國神器」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/10～2024/03/12）統計調查，近三日台積電探索概念出現「加權指數、台積電技術員、CNN、護國神器」。針對近期台股攻上2萬點，財信傳媒董事長謝金河臉書發文指出，2024年外資大舉匯入台股，外資的買超及台灣ETF的狂熱，是推升台灣加權指數最大的動力。他表示，台積電市值已超過20兆台幣，過去和台積電並稱晶圓雙雄的聯電市值6640億元，只剩台積電的3.29%。

一名網友分享在台積電擔任技術員的過程，他表示剛擔任技術員就遇到台積電獲利創新高，隔年薪水加上分紅，年薪就近百萬元，但他也說要想待下去繼續賺錢，就得先撐過「生不如死的半年」。日前CNN記者進入台積電專訪，拍到「護國神器」綠色乖乖，引發網友討論，「拍一下加班時數啊」、「錢賺多低調點好」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

封裝廠落腳嘉科等台積電點頭？龔明鑫間接證實設廠可能性

另外，台積電是否到嘉義科學園區設立先進封裝廠，立委蔡易餘日前在立法院質詢國家發展委員會主委龔明鑫時，詢問相關設廠布局是否已差近尾聲，就等台積電對外「點頭」嗎？龔明鑫回應「是、沒錯」，間接證實台積電在嘉義設廠的可能性。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月11日至2024年03月13日。