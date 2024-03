微軟將於4月推出 Microsoft Copilot for Security

微軟宣布 Microsoft Copilot for Security 將於4月1日正式在全球推出,成為目前領先業界能夠幫助資安和 IT 專業人員擴展技能、快速協作、全面洞察並及時應對資安威脅的生成式 AI 解決方案。

Microsoft Copilot for Security 接收大規模數據和威脅情報的資訊,包括微軟每天處理的超過78兆資安訊號,並結合大型語言模型來提供客製洞察並指導下一步行動;透過它可以幫助資安人員以 AI 的機器處理速度和規模進行資安防禦,驅動資安工作流程轉型。

在微軟近期研究中顯示,經驗豐富的資安分析師使用 Copilot for Security 後,處理常見資安任務時速度快了22%,同時還提高7%的準確性,最重要的是,97%的資深資安分析師表示下次還會想再使用 Copilot for Security ,展現其不僅可全面改善資安人員的工作流程,還可以提高他們的工作滿意度,讓他們有時間處理最關鍵的任務。無論資安人員的經驗水平和專業類型,都可透過 Copilot for Security 獲得工作效率的提升,協助打破資安人員的門檻障礙,提升所有人的資安防護能力。

為了實現讓所有人都能透過 AI 進行資安防護的目標, Copilot for Security 將採 Azure 雲端計價方式,以使用量計價的授權模式能夠使其被更廣泛的企業或組織使用。透過這種靈活、以量計費的定價模式,客戶可以迅速開始使用,並根據需求和預算調整使用量和成本。