Open AI 新模型「Sora」 成為 AI 生成式影片新藍海、商機龐大

OpenAI推出的ChatGPT轟動全球，今年2月OpenAI再度推出能生成超逼真影片的AI模型「Sora」，科技大廠也開始紛紛搶進影片生成領域新藍海，保德信指出，目前除了受微軟資助的OpenAI之外，像是Meta的Emu Video、Google的Lumiere等也都在積極開發生成式人工智慧模型，所帶動的商機龐大。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，雖然其他科技大廠競相投入影片生成的開發，不過到目前為止，Sora最能夠保持多鏡頭之間的流暢切換，並做到連貫性和對象的一致性，使得Sora在AI影片生成領域中獨具優勢，使用者只要透過文字指令，就能生成最長60秒的高質量、高連貫性的影片，而且只要幾分鐘就能完成。

彭子芸解釋，Sora透過長達1萬小時的高品質影片進行訓練，其技術建構於先前推出的GPT和DALL-E，其中，DALL-E是可以根據文字生成靜態圖片的模型，而GPT則是能夠根據文字生成更長的文字描述，而Sora因為能處理大量細節的複雜場景，不論液體流動和光影變化都極為逼真，因此能帶來視覺上驚豔的真實感。

彭子芸說明，嗅到無限商機，科技業四大巨頭已加速投資在生成式AI的發展，例如微軟向生成式AI的代表企業和ChatGPT製造商OpenAI投資逾100億美元，預估微軟旗下的Azure將實現26%至27%的成長；亞馬遜今年持續投資基礎設施，包括大型語言模型(LLM)與生成式AI，並於2月推出生成式人工智慧購物助理「Rufus」，讓購物變得更輕鬆、方便，並為用戶打造全新的對話式購物體驗。至於Meta除了提高資料中心的投資與AI人工智慧應用，未來將投入數十億美元採購輝達晶片，用於訓練其AI模型。

生成式AI進化的速度遠遠超乎預期，彭子芸看好，Sora挾帶著極具破壞式創新的潛力，雖然短期因為安全考量，暫時無法開放大眾使用，然而Sora的出現無疑對短影音、動畫、電影等影視產業帶來衝擊與全新的可能性。

綜觀而言，彭子芸認為，進入AI世代，全球企業不論規模大小，為了要在產業領域居領先地位，必須盡速將生成式人工智慧納入其商業模式，這種迫切需求將快速提高AI整體市場規模，在看好AI長線趨勢將有增無減，建議投資聚焦具有科技所有權優勢、專利權保護、良好供應鏈管理、規模經濟、破壞式創新機會、市場調整能力強且擁有市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長等條件之產業龍頭。