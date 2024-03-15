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安謀推新品搶占車用 AI 商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
安謀台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影
安謀台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）積極搶占車用AI商機，宣布推出最新的Arm車用（AE）處理器IP，以及全新的虛擬平台等，強調可加速採用AI技術車輛上市時程達兩年。

安謀提到，新型AE處理器具備安全功能，將Armv9架構與伺服器級效能導入AI使用場景，這也是該公司首次將基於Armv9架構的技術導入車用領域，使業界可運用最新一代Arm架構提供的AI、安全與虛擬化功能。

有鑑於系統將更趨複雜，市場對安全需求也將更多，安謀強調，為客戶將所有運算元件整合在一起，在關鍵部分落實標準化以達到一致性。應用於車輛領域的Arm運算子系統（CSS），將提供預先整合與驗證的AE IP配置，並使用領先的晶圓製程，針對效能、功耗與面積進行優化，第一款車用CSS預期於2025年上市供應。

AI Arm 處理器

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