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電腦展大咖+1！美超微梁見後來了 有望再度合體黃仁勳

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起美超微創辦人梁見後、輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
左起美超微創辦人梁見後、輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後，將於今年6月再度來台替2024年台北電腦展發表主題演講，據悉，本屆大會同時也邀請超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長 Cristiano Amon 等人擔任主講人。主辦單位透露，梁見後此次演講內容，包括旗下最新的人工智慧以及領先的綠色運算技術系統等，預計將協助客戶輕鬆，更建構的應用優化IT解決方案來管理任何基礎設施。

主辦單位指出，今年演講主題圍繞著AI人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等，預計將有1,500家企業參加、展出4,500個攤位，規模更勝以往，除了眾所矚目的Keynote之外，主辦方也有多元活動讓來賓共襄盛舉，其中6月5日將舉辦「COMPUTEX Forum 論壇」，並以生成式AI為主題，邀請國際專家深入討論生成式AI硬體技術與軟體應用，為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點。

據了解，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）建立緊密策略夥伴關係。而台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，而去年輝達創辦人黃仁勳，也特地在梁見後進行演講時現身，擔任特別嘉賓親自替他聲援，可見兩人彼此已擁有相當深厚友情。

美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 超微

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