簡立峰：台被列最危險國家 因產業太集中

Google台灣前董事總經理簡立峰昨天表示，大家聽到台積電都很開心，但台積電市值占台股市逾百分之卅，更等於台灣一年GDP（國內生產毛額），這是列為世界最危險國家的危險因素，不是兩岸關係，因為高度集中在單一產業與公司。

簡立峰昨在國科會舉辦的二○二四年GenAI（生成式人工智慧）產業高峰論壇發表演講。他說，近來一檔ETF（○○九四○）在台灣募資超過千億元，與這場論壇也有關聯性，因為台灣股票族都相信台灣是AI很強的國家。

他認為，台灣是世界首波受惠AI的國家，因為是以PC產業為基礎而看到設備需求，但萬一運算架構改變風險也很大。他示警，大家提到台積電都很高興，但太集中在單一產業、單一公司，也要思考它的危機可能性，因為產業都有循環，當然希望都能長長久久，但這是不可能的。

簡立峰指出，台積電入列世界十大市值公司，但當中有阿拉伯石油公司，其他有七家是數據公司，所以是AI的時代，真正的「廿一世紀的石油」是數據，半導體是過程，重要的是如何把半導體銜接數據、結合起來，台灣現在還有時間，但可能不多。

由於目前AI訓練資料七成來自英文，簡立峰也說，中文主導性弱，繁體中文占比少之又少，未來這樣模式繼續發展會高度集中在少數幾家公司，可能引發「大腦外包」情況。

針對AI受惠國，簡立峰引述彭博報告指出，台灣排名領先中國大陸，主要因生成式AI發展打到大陸的「阿基里斯腱」；此外，在當前地緣政治情勢下，紅色供應鏈受限，是台灣發展AI的優勢之一。不過，美國在創新、擴散、應用等三大指標都領先，而台灣在應用、創新指標非常差。

至於生成式AI影響誰？簡立峰引述資料說，如果一個國家沒有一個人因生成式AI失業，代表應用還沒開始。他預期AI將影響三億個工作機會，台灣因為以製造業為主，在此波影響較慢，但知識型工作國家，如香港、新加坡、以色列、北歐國家都入列。

簡立峰表示，AI對台灣的重要性不是改變產業，是解決少子化的問題，例如芬蘭的Nokia在十年前和台灣的台積電很像，當時芬蘭股市只有一個Nokia，手機賣不動後，芬蘭轉型出現很多遊戲、軟體產業，而芬蘭還維持當時的人口，軟體是人口少時最好的產業，如果有十個人，一到二個人做的軟體可養活另外八個人，面對少子化時代，這是一個最好的機會。