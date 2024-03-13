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哈拉網通推特案優惠 「5G吃到飽」最低月繳388元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
哈拉網通針對不需要更換手機的用戶，推出「388 5G吃到飽」特案優惠活動。哈拉網通提供
哈拉網通針對不需要更換手機的用戶，推出「388 5G吃到飽」特案優惠活動。哈拉網通提供

隨著手機品質與技術持續提高，越來越多人選擇單辦門號而不再搭配手機。此趨勢凸顯了消費者對現有手機的滿意度，也代表通訊技術的進步；在通信業深耕30年的哈拉網通表示，這種現象對手機市場和通訊行業影響深遠，也引起消費者相應的關注與追蹤。

近日，哈拉網通針對不需要更換手機的用戶，推出特別優惠活動。這項名為「388 5G吃到飽特案活動」的優惠計畫，目的在為用戶提供更多優惠與便利。

申辦此方案，即可享24GB不限速5G上網，此量使用完畢之後，則降為12Mbps吃到飽繼續使用。通話方面，網內完全免費、網外贈送60分鐘，方案綁約30個月。中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳電信皆可用原本的門號攜碼申辦。

業者還表示，此次特別優惠活動的推出，希望為用戶帶來更多的便利和優惠。通訊費用一直是用戶關注的焦點，此優惠計畫無疑將為廣大用戶帶來節省成本的機會。

而無論是商務使用還是個人日常通訊，高速、穩定的通訊服務都是不可或缺的，此特案不僅是對用戶的一大福利，也體現了哈拉網通為用戶提供良好通訊服務的決心。

哈拉網通為一家專業的手機與電信門號服務經銷商，目前全台有46家門市據點，公司擁有30年豐富的通訊行業經驗與技術實力，並致力於為用戶提供高品質的通訊體驗。

哈拉網通為專業的手機與電信門號服務經銷商，目前全台有46家門市據點。哈拉網通提供
哈拉網通為專業的手機與電信門號服務經銷商，目前全台有46家門市據點。哈拉網通提供

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