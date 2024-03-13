台印半導體產業合作 共同興建12吋晶圓廠

印度政府於台北時間13日中午在古吉拉特州（Gujarat）及阿薩姆州（Assam）舉辦三座半導體廠的奠基儀式，其中包括我國廠商力積電，及塔塔電子（Tata Electronics）在古吉拉特州多雷拉市（Dholera）合作興建的12吋晶圓廠。ITA指出，這項活動見證印度對半導體發展的承諾，更為三項價值約150億美元的晶片計劃揭開序幕。

印度總理莫迪於（Narendra Modi）線上與會致詞強調，半導體產業為印度與台灣戰略合作的重要領域，並特別提到也有「台灣領袖」視訊觀禮。

外交部次長田中光於視訊觀禮前致詞表示，很榮幸代表外交部出席見證台灣與印度半導體產業合作的里程碑，預祝建廠工程圓滿順利；在全球供應鏈重組及去風險化的關鍵時刻，相信本項合作有助印度達成晶片自主產製的目標，並為我國其他半導體廠商赴印度投資樹立典範。ITA會長葉達夫（Manharsinh Yadav）則指出，台灣與印度合作至關重要，樂見雙方在本項前瞻事業攜手合作。

我國有完整的半導體產業聚落與專業分工，晶片製程技術成熟，而印度則以晶片及軟體設計見長，兩國合作將有助強化關鍵產業區域供應鏈的韌性與安全。

外交部表示，印度是我國「新南向政策」的主要目標國家，也是台灣在印太區域理念相近的合作夥伴，外交部將持續與印度深化包括半導體產業及技術人才培訓的合作，以進一步提升雙邊互惠互利的經貿與科技合作。