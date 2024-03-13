「2023 QIC 半導體企業日」助攻半導體股價創新高

受惠於「2023 QIC半導體企業日」的題材效應，台股加權股價指數與台積電（2330）股價已分別來到20,112點與796元的歷史高點，寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基13日指出，國際機構投資人對預計4月15至17日於新加坡舉辦的第15屆Taiwan CEO Week投資論壇有著高度興趣，可望延續這波半導體多頭走勢。

寬量國際於3月6至8日舉辦的「2023 QIC半導體企業日(2023 QIC Semiconductor Corporate Day)」線上投資論壇已圓滿落幕，共有15家上市櫃及4家未上市企業與全球超過130位國際機構投資人，進行超過650場一對一與團體會議的深度交流，協助資本市場深入挖掘台灣半導體供應鏈，聚焦中小型潛力股。

根據統計數據顯示，自從寬量國際於1月22日發表「未來10年台灣半導體供應鏈市值可望成長10倍」的投資論述後，截至3月8日為止，參加「2023 QIC半導體企業日」的15家台灣上市櫃半導體供應鏈廠商的平均漲幅為24%。

李鴻基認為，這意味著「2023 QIC半導體日」在促成資本市場與台灣半導體供應鏈對接上，扮演著關鍵角色，不但有助於參與企業市值提升、推動半導體產業發展，也同時促進全球機構投資人與分析師對於台灣半導體供應鏈的關注與研究。

寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，「2023 QIC半導體企業日」涵蓋半導體IP、製造、封測、材料、設備等領域，邀請國際機構投資人、上市櫃與掛牌前 (pre-IPO)半導體企業共襄盛舉，透過深度交流，發現具備高成長性與投資價值的台灣半導體供應鏈明日之星，其公司經營層與投資人的積極參與程度超乎預期。

李鴻基表示，延續「2023 QIC半導體企業日」的投資熱潮，寬量國際將在4月15至17日於新加坡舉辦「第15屆Taiwan CEO Week投資論壇」，目前已有34家企業報名參加，寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，已邁入第15屆的Taiwan CEO Week，將會是另一場匯聚來自不同領域企業領袖和投資者的盛會，同時也是企業與國際投資人建立聯繫與直接交流的絕佳機會。

這次參加「2023 QIC半導體企業日」的19家台灣半導體供應鏈廠商包含：聖暉（5536）、友威科（3580）、志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）、東捷（8064）、昇陽（8028）、天虹（6937）、華立（3010）、光洋科（1785）、慧榮(SIMO)、旺矽（6223）、穩懋（3105）、臻鼎（4958）、旺宏（2337）、盛新材料、鈺祥、上峰與瑞音。