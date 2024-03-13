工研院：5G-A 商用元年 電信業迎轉型契機

2024年世界行動通訊大會（Mobile World Congress；MWC）是全球通訊領域內最具權威的展覽會，工研院13日舉辦「MWC 2024展會直擊：邁向智慧通訊新未來研討會」，由分析師剖析2024年行動通訊領域的最新關鍵議題和產業變革。

工研院指出，MWC 2024會展主題以Future First為主題，除了持續聚焦B5G（5G and Beyond）技術，今年也被認為是生成式AI（GAI）於垂直產業應用落地的元年，許多電信大廠將GAI做為策略核心，從企業端、合作夥伴間進行各種GAI的實證，以搶占市場先機。GAI也逐漸改變使用者與服務的互動模式，首度亮相的GAI-based虛擬助理成為展會火熱話題。

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，自2022年起，生成式AI風靡全球，催生了行動通訊產業的技術革新和裝置升級，隨著越來越多企業參與其中，智慧創新的價值是否能夠實現，值得產業關注和期待。另一方面，因應各國次世代移動通訊（Beyond 5G/6G）競爭加劇，通訊服務業者圍繞AI，紛紛投入雲端至終端的混合運行為AI體驗新模式，推升全球雲服務市場規模。臺灣憑藉全球ICT產業不可或缺的優勢地位，建議應儘快整合國內產官學研金優勢資源，同時加強與國際大廠及研究機構之結盟合作，延伸半導體在6G時代的創新價值，塑造產業競爭優勢，迎接未來機遇與挑戰。

關鍵趨勢1：5G Advanced朝務實應用發展，GAI全面強化無線通訊系統體驗

在5G商轉邁入5年之後，行動通訊產業正專注於5G應用的加速落地及與其他產業的合作。MWC 2024產業重點聚焦在B5G / 6G、衛星通訊產業發展趨勢、雲服務市場及智慧邊緣應用等議題之觀察與分析。此外，全球行動通訊標準組織3GPP啟動的R18研議工作已確定以「5G-Advanced（5G-A）」作為5G第二階段的演進，並預計在今年凍結規格，在會場領導廠商也將2024年稱為「5G-A商用元年」。

另一方面，看好GAI驅動無線通訊系統的全面智慧化，從手機、基地台、RAN、核心網路等，無不以AI技術提升更智慧化、個性化的服務與體驗。AI晶片龍頭Nvidia更聯合ARM、AWS、愛立信、微軟、諾基亞、軟銀和T-Mobile等業界巨擘在MWC2024成立「AI－RAN聯盟」，將推動AI與無線通訊融合，提高行動網路效率、降低功耗，並以5G和6G為基礎的巨量資料下，利用AI釋放新的應用機會與商機。

關鍵趨勢2：雲網端融合、超高算力、智慧節能等服務已具備，AI競賽起跑

隨著大型語言模型（Large Language Model；LLM）的快速發展，各國電信業、設備業、雲服務業等廠商已經為了GAI商機做好準備，從雲網端融合的新型網路架構、智慧化且高彈性的算力與資源配置、通用型AI及產業大語言模型、節能至上的基礎設施等，皆可依客戶需求提供不同服務與產品組合，一場AI競賽已經開始。包括AT&T、Orange、Telefónica、SK Telecom、華為、中國電信推出AI相關的營運管理、能源管理、流量監管、安全管理等解決方案，協助客戶因應數位轉型的挑戰。

關鍵趨勢3：非地面通訊打造3D全覆蓋的立體無線通訊受矚目

透過本次MWC 2024展會，進一步勾勒出下世代6G通訊技術標準下，除強化通訊功能，納入AI原生之外，對於空、海、地的3D全覆蓋的非地面網路（NTN）通訊也成關注焦點。包含多衛星軌道（GEO、MEO、LEO）通訊的情境展示、高空平台（HAPS）互補性、智慧手機連接衛星等方案均是展場中的亮點。例如：整合智慧型手機與衛星電話的行動服務已經上線，多套5G IoT衛星服務也已就位，旋翼、定翼的無人機高空平台基地台（High Altitude Platform Station；HAPS）應用情境逐步成真，都為6G的通訊情境帶來更多的想像空間。

關鍵趨勢4：GAI-based虛擬人正改變用戶的使用體驗

AI晶片加速行動終端化、應用多元化，預料成為AI下一波新戰場。國際大廠已積極落實在智慧型手機、PC、機器人與虛擬人平台服務。本次展會GAI-based的虛擬助理應用於行動裝置成為各家展示重點，例如手機或PC上的Gmail AI、搜尋進化版Gemini APP、自動語言轉譯、文生圖等，全都凸顯一個「全能助理」的概念。透過全能助理，使用者不需要各別使用多個應用程式，就可以一步完成複雜的任務，大大提升用戶體驗。目前GAI-based的虛擬助理已用於程式編碼、網路管理、直播導購、客服服務等。僅管GAI-based虛擬助理的應用尚在發展初期，也有許多垂直領域知識應用的挑戰，但提供便利生活的願景，已十分令人期待。