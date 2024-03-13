AI 科技是否會泡沫化？安聯投信：暫時未見

AI科技是否會泡沫化？安聯投信認為，2023年被視為深層式AI的元年，AI技術將在這一年展現出活躍表現，AI不僅影響科技產業，也顛覆其他產業，如藥物研發、農業等領域等，暫時未見泡沫化的可能性，且展望前景亮眼。

安聯投信今（13）日舉行收益成長、AI人工智慧與智慧城市收益主題展望記者會。安聯智慧城市收益基金經理人Stephen Jue，分享經濟展望、多元資產各擁的機會與創新科技、智慧城市等趨勢主題的投資利基。

Justin 分析，2022年底時，當時大家原本以為美國經濟會陷入衰退，經濟環境較差，投資人自然而然投資品質較高、具獲利能見度的良好企業，回顧過去這20年來美股的這個報酬表現，每當某一個年度美股出現大跌大幅的收跌的時候，通常在接下來一年跟兩年都會表現強勁的反彈，不管是新冠肺炎疫情危機、全球金融危機時期、或是科技泡沫化時期，通常在接下來一年跟兩年都會表現強勁的反彈，在2024年的整個市場上頭，還是有很好的投資機會。

此外，Justin 指出，深層式AI現在的應用層面跟服務是越來越廣泛，不只影響科技產業也會顛覆其他各式各樣的產業。舉例來說，像是藝能行業的相關創作、醫療產業的新藥研發，甚至也可以及早診療出一些疾病；在農業應用的部分，農耕機具可以自動駕駛，並自動播種，還可以看天氣決定今天要噴多少農藥等。

另外，未來物聯網也會進一步的崛起，主因在於深層式的AI、以及邊緣運算AI，將會進一步的結合各種的裝置，讓這些中端的裝置變得更加「聰明」；在消費性產品方面，則包含連冰箱等家電產品在內都可以結合AI，機器學習則能提供更多生產力及自動化。