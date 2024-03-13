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Google台灣今年三大發展方向 新海纜、新辦公室將啟用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式 AI帶動全球科技業趨勢，AWS、微軟和 Google 也積極搶占各地市場並推動服務。Google 台灣總經理林雅芳表示，將持續在第一時間帶進新的創新服務和產品，今年將強化基礎建設，在台灣加強投資。包括新園區、新海纜等落成，並將提供100萬美元導入數位安全證照計畫，協助台灣中小企業、NGO 建設資安韌性。

Google 台灣總經理林雅芳表示， Google 台灣不僅是亞洲市場的辦公室，而是一個全球重要據點。預計今年在板橋的台北遠東通訊園區的新辦公室 TPKE 預計在今年第2季會正式開幕。

在基礎建設部分，投資興建的第三條海纜 Apricot 海底電纜即將在2024年完工啟用。根據 Analysys Mason 去年發表的研究，預計從2022年到2026 年之間，Google 投資網路基礎建設，將為台灣的 GDP 累計增加371億美元；而到2026 年，會降低使用者上網延遲率26%、增加32% 的頻寬。

林雅芳也宣布，為了強化中小企業、非政府組織 NGO 的數位安全韌性，今年也將提供100萬美元給數位發展部主導的資通安全研究院，導入數位安全證照計畫，主要是為台灣中小企業、NGO 強化數位韌性。

另外，Google 台灣也表示，持續投入資源，協助人才和經濟發展。2020 年起以 Google 智慧台灣計畫旗下的「Grow with Google 成長計畫」、「數位人才探索計畫」、「Google Developers Groups」、「Google 孵創計畫」、「雲端人才搖籃計畫」、「Google Ads Academy 」等多項培育累積協助至少11 萬名人士提升數位技能與職場力，今年第2季開始，數位人才探索計畫的兩大課程「數位行銷和網站分析」以及「雲端技術」，將新增AI 基礎介紹，包括生成式AI、大型語言模型，負責任的AI 等等，也會個別加上新工具的知識。

AI Google

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