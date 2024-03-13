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英業達全新 AI 伺服器 GTC 大會問世 搭輝達新晶片 Artemis

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達AI伺服器新品GTC大會問世，搭輝達最新晶片Artemis。英業達／提供
英業達AI伺服器新品GTC大會問世，搭輝達最新晶片Artemis。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）手握輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷專案大單，也持續佈局AI人工智慧應用市場，並陸續推出各項全新的應用成果，隨著輝達（NVIDIA）GTC 大會即將於3月18日在美國登場，公司今（13）日也正式宣布，將於大會中正式發表旗下最新「8U AI 伺服器」新品，該新品不僅可搭載最高8塊 GPU，並採用最新的AI 機箱解決方案，可配合 NVIDIA  最新的 CPU/GPU 解決方案所設計的 Artemis。

英業達即將於3 月 18 日至 21 日率最新產品赴美，參加晶片大廠輝達（NVIDIA）於 聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）所舉辦的旗艦 GTC 2024 大會，預計屆時將有超過 30 萬人參加，而輝達創辦人暨執行長黃仁勳也將就AI技術的各項佈局進行深刻討論，包括大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式 AI、網路、物理、機器人，以及量子、科學和邊緣運算等，吸引投資人關注。

據悉，英業達手握輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷專案大單，並已自去年九月啟動出貨。內部看好，隨旗下各亞洲、北美市場客戶需求大漲，今年業績表現也將受到明顯挹注。目前整體伺服器產能，台灣占25%、大陸25%、捷克15%，墨西哥在本季開出新產能後將達35%，預期今年資本支出年有望增25%、達100億元。英業達認為，AI伺服器和相關零組件、半導體的市場需求很大，看好今年伺服器市場展望，因此提前在海外設廠擴產。不過，公司提醒，實際出貨狀況仍須視終端應用發展及料況而定，目前先把產能準備充足。

英業達已公布2月營收達366.51億元，雖較1月下滑16.9%，不過仍比去年同期增幅逾2.27%，合併今年前2個月營收達807.79億元，年增10.53%，與市場原先預期數值不分上下。

內部透露，月減是受大陸市場及亞洲地區放春節假期所致，10幾天沒有上工、無法出貨也導致營收減少，不過相較去年表現，仍繳出年增態勢，至於2月份筆電出貨量則達1.3 million，因此內部對實際市況仍保持樂觀看待，預期下月營收表現就可如預期般恢復成長。

英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影
英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 輝達

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